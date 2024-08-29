Oyunculara harika ve kapsamlı bir platform deneyimi sunan Akimbot'ta, uzaylılara karşı mücadele verin ve nefes kesici hikayede evrenin kaderini belirleyin!

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akimbot, kahramanların hapisten firar etmesiyle başlayan bir aksiyon-macera oyunudur. Kanun kaçaklarından olan Bot Exe olarak oynayacak ve sürprizlerle dolu bir evreni kıyametten kurtaracaksınız. Oyunun bir nişancı oyunu olduğunu da söylemekte fayda var. Zıplayacak, düşmanlara ateş açacak ve evreni keşfederek yolunuza devam edeceksiniz.

Karşınıza çıkan bot ordularına karşı elinizdeki ekipmanları kullanın. Gitgide ekipmanlarınızı geliştirmeli ve yeni düşmanlara hazır olmalısınız. Bu eğlenceli ve bir o kadar da aksiyonlu hikayede parkurları da aşacaksınız.

Oyun, aslında her açıdan tatmin edicidir diyebiliriz. Nişan mekaniği, parkurlar, görsellik ve geliştirme mekanikleriyle gerçekten iyi bir yapım olmuş. 29 Ağustos'ta satışa çıkan Akimbot, halihazırda bir demo sürümünü de Steam sayfasında barındırmaktadır. Eğer oyunu satın almadan deneyimlemek istiyorsanız, kesinlikle demo sürümünü oynayın.

Akimbot İndir

Oyuncuları eğlenceli ve hareketli bir dünyaya davet eden Akimbot'u indirerek, siz de 3D platform oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Akimbot Sistem Gereksinimleri