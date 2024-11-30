2025'te piyasaya sürülecek olan ALARA Prime, hızlı tempolu bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ALARA Prime, dört kişilik üç adet takımın birbirleriyle savaştığı bir FPS oyunudur. 4v4v4 şeklinde oynayabileceğiniz bu oyunda, kendi karakter sınıfınızı seçerek haritaya adım atıyorsunuz. Haritada 3 adet takım bulunuyor. Bu takımlardan birisi savunma yaparken, diğer takımlar ise savunulan alanı ele geçirmeye çalışıyor.

Takımlar sırayla savunma yapmaktadır. Uplink'in kontrolü için savaşın ve bulunduğunuz alanı rakiplere teslim etmeyin.

ALARA Prime oyununda dört adet sınıf bulunmaktadır. Her sınıfın kendine özgün yetenekleri bulunsa da bazı silahlar her sınıflarda mevcuttur. Seçtiğiniz karakter, oyundaki savaşlar için büyük bir önem taşıyor. Saldırı, savunma, gözcü ve destek gibi sınıflar arasında size en uygun olanı seçin.

ALARA Prime İndir

2025'te oyuncuların karşısına çıkacak olan ALARA Prime, ücretsiz bir şekilde yayınlanacaktır. Rekabetçi FPS oyunlarının günümüzdeki etkisi oldukça fazla ve neredeyse her oyuncu tarafından sevilmektedir. İki takımın aksine, içerisinde büyük bir yenilik barındıran bu oyun, üç kişilik takımlarla FPS dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Siz de ALARA Prime indirin ve arkadaşlarınızla birlikte takımınızı oluşturarak, haritadaki hakimiyetinizi kimseye kaptırmayın!

ALARA Prime Sistem Gereksinimleri