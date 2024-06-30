Uzaylılara karşı mücadele ettiğiniz Alien Outpost'ta, düşman dalgalarını savuşturun ve karakolunuzu zorlu boss savaşlarında koruyun.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alien Outpost, sizi uzaylı istilasıyla baş başa bırakan bir 2.5D nişancı oyunudur. Üstten aşağı bakış açısına sahip olan bu oyunda, yaklaşmakta olan düşman dalgalarını savuşturun ve yeni bölümlere adım atın. Giderek zorlaşan seviyeler ve boss savaşlarıyla oyunculara zorlu bir deneyim yaşatan bu oyun, 30 benzersiz silahı da içerisinde barındırmaktadır.

Düşman zorluk seviyesine doğru orantılı olarak siz de silahlarınızı güçlendirmelisiniz. Kendinize 30 fütüristik silahtan birini seçin, prosedüren olarak oluşturulan seviyeleri atlayın ve tehlikeli arazilerde ilerleyin.

Alien Outpost'ta, karakolunuzu da bir yandan savunmalısınız. Seviyelerin arasında gidip gelirken karakolunuzun istila edilmesine karşı gelin ve hayatta kalma becerilerinizi gösterin.

Alien Outpost İndir

Her nişancı oyununda olduğu gibi bu oyunda da basit ve türüne uygun bir kontrol yapısıyla karşılaşıyoruz. Tek yapmanız gereken nişan almak ve ateşleme tuşuna basmaktır. Silahlarınızı kullanmanın yanı sıra tabii ki de yeteneklerinizde farklı kombinasyonlara ihtiyacınız olacaktır.

Siz de uzaylı istilasını konu alan Alien Outpost'u indirin ve düşman dalgalarına karşı karakolunuzu koruyun!

Alien Outpost Sistem Gereksinimleri