Alien: Rogue Incursion, VR'de geçen tek oyunculu bir korku deneyimi sunuyor. Xenomorph'larla yüzleşmeye hazır mısın? Hemen indir ve hayatta kal!

Kemal Tavus - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Survios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Alien: Rogue Incursion, Alien evreninde geçen, yalnızca VR için tasarlanmış bir aksiyon-korku oyunudur. Oyuncular, eski bir Koloni Deniz Piyadesi olan Zula Hendricks'in rolünü üstlenerek, Weyland-Yutani'nin gizli deneylerini ortaya çıkarmak için keşfedilmemiş Purdan gezegenine gönderilirler.

Bu yapım Alien serisinin klasik korku unsurlarını modern VR teknolojisiyle birleştirerek, oyunculara son derece sürükleyici bir deneyim sunar. Zula, sentetik yardımcısı Davis 01 ile birlikte, Xenomorph'ların istila ettiği Gemini Exoplanet Solutions araştırma tesisine sızmalı ve burada hayatta kalmak için hem gizlilik hem de yoğun çatışma becerilerini kullanmalıdır.

Alien: Rogue Incursion, serinin hayranlarına tanıdık gelen karanlık ve klostrofobik atmosferi, VR'nin sağladığı etkileşimli oynanışla daha da derinleştirir. Oyuncular gerçekçi hareket kontrolleri sayesinde silahlarını kullanabilir, çevreyle etkileşime geçebilir ve Xenomorph'lara karşı stratejik hamleler yapabilirler.

Alien: Rogue Incursion İndir

Hemen Alien: Rogue Incursion indirin ve sanal gerçeklik cihazınızda akıl almaz bir korku deneyimi yaşayın.

Alien: Rogue Incursion Sistem Gereksinimleri