Alien: Rogue Incursion
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 43.95 GB
- Üretici Survios
-
Alien: Rogue Incursion, VR'de geçen tek oyunculu bir korku deneyimi sunuyor. Xenomorph'larla yüzleşmeye hazır mısın? Hemen indir ve hayatta kal!
Survios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Alien: Rogue Incursion, Alien evreninde geçen, yalnızca VR için tasarlanmış bir aksiyon-korku oyunudur. Oyuncular, eski bir Koloni Deniz Piyadesi olan Zula Hendricks'in rolünü üstlenerek, Weyland-Yutani'nin gizli deneylerini ortaya çıkarmak için keşfedilmemiş Purdan gezegenine gönderilirler.
Bu yapım Alien serisinin klasik korku unsurlarını modern VR teknolojisiyle birleştirerek, oyunculara son derece sürükleyici bir deneyim sunar. Zula, sentetik yardımcısı Davis 01 ile birlikte, Xenomorph'ların istila ettiği Gemini Exoplanet Solutions araştırma tesisine sızmalı ve burada hayatta kalmak için hem gizlilik hem de yoğun çatışma becerilerini kullanmalıdır.
Alien: Rogue Incursion, serinin hayranlarına tanıdık gelen karanlık ve klostrofobik atmosferi, VR'nin sağladığı etkileşimli oynanışla daha da derinleştirir. Oyuncular gerçekçi hareket kontrolleri sayesinde silahlarını kullanabilir, çevreyle etkileşime geçebilir ve Xenomorph'lara karşı stratejik hamleler yapabilirler.
Alien: Rogue Incursion İndir
Hemen Alien: Rogue Incursion indirin ve sanal gerçeklik cihazınızda akıl almaz bir korku deneyimi yaşayın.
Alien: Rogue Incursion Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 Super / Radeon RX 6700-XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: Meta Quest 2, Meta Quest 3, Index, Rift S