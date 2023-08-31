Alphabet Color Drawing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 83.00 MB
- Üretici LumiGame
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Alphabet Color Drawing, android cihazınızda çizim yeteneğinizi konuşturmaya yarayan bir çizim uygulamasıdır.
Mobil cihazlarınızda hem çizim, hem de boyama yapabileceğiniz Alphabet Color Drawing uygulamasında, sıkıldığınız zamanlarda güzel vakit geçirebilirsiniz. Çeşitli kalem görünümleri, boyamak için modeller, seviyeler ve aklınıza gelebilecek her türlü özelliği içerisinde bulunduruyor.
Her seviyede çeşitli modellerle karşılaşacaksınız. Bu seviyelerdeki modellemeleri kusursuz şekilde dizayn edip puanlar kazanabilirsiniz. Görevlerden ve her seviyede gelen çizimler haricinde, bir de kendi istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta ve türde çizgiler çizip, onları en sevdiğiniz renklerle tamamlayabilirsiniz.
Bütün bunların haricinde; Alphabet Color Drawing uygulamasında, hareketli resimler de yapabiliyorsunuz. Hareketli karakterinizi özelleştirip ortaya bir şaheser çıkartabilirsiniz.
Google Drive ile Çizim Yapma
Google Drive sağladığı pek çok döküman işlevinin yanında çizim ve basit sunumlar hazırlamanıza da imkan tanıyor. Eğer Google Drive kullanarak nasıl çizim yapılacağına dair bilgi edinmek istiyorsanız, uygulamanın temel özelliklerini canlı olarak sizlere anlattık.
Alphabet Color Drawing İndir
Bir çizim simülasyonunda ne ararsanız hepsi Alphabet içerisinde bulunuyor. Tek yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde Alphabet Color Drawing indirmek ve muhteşem çizim yeteneğinizi konuşturmak olacak.
Alphabet Color Drawing Özellikleri
- Çeşitli kalınlıklarda ve türlerde çizgüler kullanın.
- Hareketli karakterleri yapın ve özelleştirin.
- Yaptoğınız resimleri tamamlamak için sevdiğiniz renkleri ekleyin.
- Farklı görünümlerdeki kalemlerin kilidini açın.