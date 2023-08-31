Alphabet Color Drawing, android cihazınızda çizim yeteneğinizi konuşturmaya yarayan bir çizim uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlarınızda hem çizim, hem de boyama yapabileceğiniz Alphabet Color Drawing uygulamasında, sıkıldığınız zamanlarda güzel vakit geçirebilirsiniz. Çeşitli kalem görünümleri, boyamak için modeller, seviyeler ve aklınıza gelebilecek her türlü özelliği içerisinde bulunduruyor.

Her seviyede çeşitli modellerle karşılaşacaksınız. Bu seviyelerdeki modellemeleri kusursuz şekilde dizayn edip puanlar kazanabilirsiniz. Görevlerden ve her seviyede gelen çizimler haricinde, bir de kendi istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta ve türde çizgiler çizip, onları en sevdiğiniz renklerle tamamlayabilirsiniz.

Bütün bunların haricinde; Alphabet Color Drawing uygulamasında, hareketli resimler de yapabiliyorsunuz. Hareketli karakterinizi özelleştirip ortaya bir şaheser çıkartabilirsiniz.

Alphabet Color Drawing İndir

Bir çizim simülasyonunda ne ararsanız hepsi Alphabet içerisinde bulunuyor. Tek yapmanız gereken ücretsiz bir şekilde Alphabet Color Drawing indirmek ve muhteşem çizim yeteneğinizi konuşturmak olacak.

Alphabet Color Drawing Özellikleri