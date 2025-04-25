Amar APK, kalabalık parti sohbetlerinden 1'e 1 eşleşmelere kadar destekleyen kapsamlı bir arkadaşlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 59 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android arkadaşlık uygulamaları arasında yer alan Amar APK, birçok farklı özelliği aynı anda kullanıcılara sunmaktadır. Dünyanın her yerinden kullanıcılarla tanışabileceğiniz bu uygulamada, kriterlerinize göre kullanıcılarla eşleşebilir ve sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Aslında çoğu flört uygulamasında bulunan özellikler bununla sınırlıdır diyebiliriz. Lakin Amar APK, parti sohbetleriyle birlikte sesli ve görüntülü konuşma desteği sunuyor. Halihazırda bulunan sesli sohbet odlarına katılabilir, kendiniz oluşturabilir ve kalabalık arasında sohbet edebilirsiniz.

Sesli ve görüntülü sohbet özelliği sadece grup sohbetlerinde değil, aynı zamanda 1'e 1 sohbetlerde de bulunmaktadır. Mesajlaşabilir, sesli konuşabilir, kamera açabilir ve karşı tarafa resim gönderebilirsiniz.

Amar APK İndir

Öncelikle uygulamanın ana ekranına bakacak olursak; basit ve her eşleşme modunun sergilendiğini görebilirsiniz. Videolu eşleşmeden klasik eşleşmeye, konum ayarlamalarından çevrimiçi kullanıcıları görüntülemeye kadar her türlü eşleşme imkanına sahipsiniz. İster halihazırda çevrimiçi kullanıcılarla, isterseniz de size yakın konumda olan profillerle eşleşin.

Siz de Amar APK indirin ve hem yeni arkadaşlıkla edinin hem de parti sohbetlerine katılarak, eğlenceli anlar yaşayın!

Amar Uygulaması Özellikleri