American Marksman APK, tek kişi ya da Co-Op şeklinde oynayabileceğiniz ücretsiz bir açık dünya shooter oyunudur.

Raşit Bütüner - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

American Marksman APK oynarken avlanma başta olmak üzere birçok farklı aktiviteyi yerine getirebilirsiniz. 2 farklı oynama seçeneğine sahip American Marksman’de, bulunduğunuz çevreyi kendinize özel bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

American Marksman APK İndir

Karakterinizi ve silahlarınızı dilediğiniz şekilde özelleştirerek avlanabileceğiniz American Marksman APK, Co-Op özelliğiyle de ilgi çekiyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek güçlerinizi birleştirebilir ve kendi eğlence anlayışınız doğrultusunda rol yapabilirsiniz. Geniş arazilerde organize bir şekilde avlanabilir, batan güneşin karşısında mola verebilir veya günlük görevlerinizi yerine getirebilirsiniz.

American Marksman APK, sizlere avlanmanın haricinde mülkiyet hakkı da tanıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan arazileri satın alarak buralarda faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Bu bölgeleri dilediğiniz şekilde özelleştirerek arkadaşlarınızı konuk edebilirsiniz.

American Marksman APK Özellikleri

American Marksman, farklı oyun modlarıyla öne çıkıyor. Özellikle arkadaşlarınızla beraber oyundaysanız helikoptere binerek tepeden avlanmanın tadını çıkarabilirsiniz. Avlanma için silahınızın dürbününü geliştirerek daha isabetli atışlar yapabilirsiniz. Ayrıca şarjör kapasitesini artırarak daha uzun talimler yapabilir veya silahın kalibrasyonunu geliştirerek daha sabit nişan alabilirsiniz. 4 mevsimden izler taşıyan oyunda, iklimsel şartlara göre hazırlıklarınızı tamamlayarak avlanmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Vahşi doğa şartlarından soyutlanıp daha sakin vakit geçirmek için çiftlik evinizi değerlendirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi istirahat edebileceğiniz bu bölgeyi zevkleriniz doğrultusunda dekore ederek güvenli bölgenizi zenginleştirebilirsiniz. Hayvan heykelleri, çardaklar, bayraklar ve daha pek çok farklı dekoratif eşyadan faydalanarak yaşam alanınızı özelleştirebilirsiniz. Üstelik satın alabileceğiniz ek paketler sayesinde daha zengin bir oyun tecrübesi edinebilirsiniz.