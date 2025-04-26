ANANTA, anime estetiğiyle bezenmiş açık dünya RPG'siyle şehirde özgürce dolaş, kaosu bastır ve gizemleri çöz. ANANTA'yı şimdi indir!

Kemal Tavus - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NetEase ve Naked Rain tarafından geliştirilen ANANTA, oyuncuları anime tarzı bir şehirde geçen, özgürlük dolu bir açık dünya RPG deneyimine davet ediyor. Nova City adlı bu şehir, doğaüstü olaylar ve kaosla sarmalanmış durumda. Oyuncular, A.C.D. (Anti-Chaos Directorate) adlı birimden seçkin ajanlar olarak, bu karmaşayı çözmek ve düzeni sağlamak için görevlendiriliyorlar.

ANANTA, oyunculara yüksek özgürlük sunan bir oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Şehirde serbestçe dolaşabilir, duvarlara tırmanabilir, araç sürebilir ve hatta örümcek ağı benzeri bir mekanikle binalar arasında sallanabilirsiniz. Bu dinamik hareket sistemi, oyuna benzersiz bir akıcılık katıyor.

Oyunun dövüş sistemi, çevresel etkileşimlerle zenginleştirilmiş. Oyuncular, çevrelerindeki nesneleri kullanarak düşmanları alt edebilir ve farklı karakterlerin özel yeteneklerinden faydalanabilirler. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve hikayeleri bulunuyor, bu da oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor.

Pek çok bakımdan “GTA 6’nın animesi” olarak adlandırılan bu yapımın trailer’ı da epey GTA 6’ya öykünmüş. Eğer siz de anime estetiği ile açık dünyayı birleştiren bir yapım arıyorsanız Ananta’ya göz atabilirsiniz.

Ananta İndir

Ananta indirilmeye henüz açık değil ancak sitesine giderek ön kayıt yaptırabilirsiniz. Böylece herkesten önce bu oyunu deneyimleme şansına sahip olabilirsiniz.

Ananta Sistem Gereksinimleri

Ananta sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.