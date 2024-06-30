Anger Foot
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Free Lives
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Anger Foot, oyunculara retro tarzı grafikler sunan bir aksiyon nişancı oyunudur.
Hızlı tempolu bir aksiyon oyunu olarak Steam'de yerini alan Anger Foot, oyunculara büyüleyici bir deneyim sunuyor. Retro tarzı grafikleri ve akıcı oynanışıyla öne çıkan yapımda, yetenek gerektiren zorlu seviyelerde ilerleyerek düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz.
Her seviye benzersiz düzenlemeler ve engellerle doludur. Ayrıca, çeşitli silahlar ve yeteneklerle donatılmış karakter seçenekleri, stratejik çeşitlilik sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.
Anger Foot, sadece hız ve reflekslerin değil, aynı zamanda strateji ve dikkatin de test edildiği bir oyundur. Oyuncular, her seferinde daha ileri gitmek için becerilerini gelştirmeli ve çeşitli zorluk seviyelerinin üstesinden gelerek başarımlara imza atmalıdır.
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Hızlı tempolu aksiyon arayan oyuncular için mükemmel bir seçenek olan Anger Foot'u indirin ve siz de retro tarzıyla nostaljik bir hava sunan FPS oyununu deneyimleyin!
Anger Foot Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-4160 / AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) / GeForce GTX 650 (1024 VRAM)
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan