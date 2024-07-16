Komşunuzun evini keşfettiğiniz Angry Neighbor APK'da, sırları çözün ve komşunuzdan kaçmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Angry Neighbor APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir korku keşif oyunudur. Bu oyunda, komşunuzun garip evini keşfedecek ve ondan kaçmaya çalışacaksınız. Adından ve oynanışından da anlayacağınız üzere, Hello Neighbor benzeri bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz.

Alışılmadık bir insan olan komşunuz, sizi her daim aramaya ve kovalamaya gelmektedir. Komşunuzun korkunç tuzaklarından kaçmalı ve evinin tüm sırlarını öğrenmelisiniz. Ne isterseniz onu yapabileceğiniz bir yapıda olan Angry Neighbor APK, korku karışımlı keşif oyunları arasında yerini alıyor.

Angry Neighbor APK İndir

Çeşitli engelleri geçecek ve bulmacaları çözeceksiniz. Odaların kapısını açmak için anahtarlar bulmanız gerekiyor. Bunun için etrafı arayın ve komşunuzun evini tamamen keşfedin.

Kontrol açısından normal bir mobil oyun kontrollerine sahip olan bu oyun, oldukça basit bir sisteme sahiptir. Ortam ve kontroller açısından tatmin edici bir yapıda olan Angry Neighbor APK, animasyonlar açısından çok da iyi bir halde değildir. Garip ve iyi olmayan karakter animasyonları, oyunu az da olsa aşağı çekiyor diyebiliriz. Tabii ki, animasyonların yanı sıra göze çarpan büyük bir eksik yoktur.

Siz de Angry Neighbor APK indirin ve komşunuzun evindaki sırları çözerek ondan kaçmaya çalışın.

Angry Neighbor Oyunu Özellikleri