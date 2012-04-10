Adobe Reader X ile her tür PDF dosyasını görüntüleyebilir, yazdırabilir ve paylaşabilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 2 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Reader X ile PDF dokümanları güvenli bir şekilde görüntüleyebilir, yazdırabilir ve üzerlerine yapışkanlı notlar alabilirsiniz. Çizimler, e-posta mesajları, elektronik tablolar, videolar içeren PDF dokümanlar programla kolayca açılabilir.



Programı kullanırken Acrobat.cüm üzerindeki çevrimiçi hizmetlerden yararlanarak PDF dosyaları oluşturma, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşma ve saklama ve ekran paylaşma gibi işlevlerden yararlanabilirsiniz. Reader için etkinleştirilmiş formları doldurmak, imzalamak ve elektronik olarak göndermek için de programdan yararlanabilirsiniz.