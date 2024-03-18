Aralıklı Oruç Takibi APK, kullanıcılara aralıklı oruç planlaması oluşturur ve en güvenli şekilde kilo vermesine olanak tanır.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsanların diyet yapmadan kilo vermesine olanak tanıyan aralıklı oruç, kilo vermenin en doğal ve güvenli yolu olarak biliniyor. Aralıklı Oruç Takibi APK uygulaması, kilo vermek isteyen kullanıcılara ön ayak olarak kişiye özel programlar oluşturuyor. Tüm kullanıcılar kendisine özel olarak oruç programı oluşturabilir, bilimsel verileri okuyabilir ve ücretsiz bir şekilde ilerlemesini takip edebilir.

Uygulamada tek yapmanız gereken kilonuzu, boyunuzu ve gerekli olan tüm bilgilerinizi girmek, ardından verilen oruç planına uymaktır. Bu plana en iyi şekilde uyarsanız, kilo verme hızınızda etkili bir gelişme göreceksiniz.

Aralıklı Oruç Takibi APK İndir

Aralıklı oruç, vücudunuzdaki yağ depolarından yakarak kas kaybetme oranınızı en aza indirir. Sadece bununla kalmayan bu yöntem, ilerleyen yaşlarda karşılaşacağınız kalp hastalıklarından ve diğer hastalıklardan sizleri korumaktadır. Eğer siz de kilo vermek istiyorsanız ve kendinize yeni bir yol arıyorsanız, Aralıklı Oruç Takibi APK'yı indirebilirsiniz.

Uygulama, planınızın başından sonuna kadar size eşlik eder ve gerekli olan her şeyi size danışır. Oruç tutmak istediğiniz zamanları, ne yemediğinizi veya hangi aralıklarda çalıştığınızı planlayarak kendi programınızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz.

Aralıklı Oruç Takibi Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri