Aşırı gerçekçi bir FPS deneyimine hazır mısınız? Arena Breakout ile benzersiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Morefun Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Arena Breakout: Infinite ultra-gerçekçi bir taktiksel askeri nişancı oyunudur. Arena Breakout: Infinite oyunculara yüksek riskli ve ödüllü savaşlarda mücadele etme fırsatı sunar. En gerçekçi ve sürükleyici deneyimlerden birini sunma amacı güden bu oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?

360 derece mekansal ses efektleri ve son derece detaylı bir dünya bulunan bu oyunda karanlık bir bölgeye dalarken, her tetik çekişin hayat bulduğu bu dünyada hayatta kalmak için mücadele edeceksiniz. Askeri simülasyon unsurları, oyuncuların her baskından sağ çıkmayı başarmaları halinde zafer olarak kabul edilir. Ayrıca son derece gelişmiş bir silah düzenleme sistemi ile 500'den fazla bağlantı parçasını 30'dan fazla silah yuvasına uygulayabilirsiniz. Silah özelleştirmesi sevenlerin bayılacağı bir oyun olan Arena Breakout: Infinite’in 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.

Arena Breakout: Infinite İndir

Arena Breakout: Infinite indirilmeye henüz açılmadı ancak resmi sitelerine gidip 8 Mayıs 2024’te başlayacak olan kapalı test sürümü için başvuruda bulunabilirsiniz.

Arena Breakout: Infinite Sistem Gereksinimleri