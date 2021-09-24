Arrow Fest
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.00 MB
- Üretici Rollic Games
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Arrow Fest, ok atma oyunlarına yeni bir soluk getiren süper eğlenceli bir Android oyunu. 100MB altı mobil oyun internetsiz oynanabiliyor.
Arrow Fest APK, internetsiz oynanabilen basit ancak eğlenceli reflekslere dayalı mobil oyunları sevenlere tavsiye edeceğim bir yapım. Mobil oyunda grafiklere önem vermiyorsanız, temposu bir an bile düşmeyen bu aksiyon oyununu tavsiye ederim. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymamasıyla metroda da oynayabileceğiniz bu oyunda oklarınızla önünüze gelen düşmanları öldürüyorsunuz. Öğrenmesi basit, çok iyi oynaması zaman alan aksiyon dozu yüksek bir ok oyunu karşımızda.
Görsellerden ziyade eğlenceye odaklanan mobil oyuncuların dikkatini çeken Android oyunlardan biri Arrow Fest APK. Android Google Play’de 10 milyon indirmeyi aşan oyunda okları kontrol ediyorsunuz.
Kolay kırılgan camlardan geçerek bölüm sonunda sizi bekleyen düşmanları öldürüyor ve daha zorlu bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu oyunun zorluğu nerede diyebilirsiniz. Camlarda ok sayınızın artmasına veya düşmesine neden olan puanlar var ve okunuzla hızla ilerlerken karşınıza düşmanlar çıkıyor. Hem onlara takılmamalı hem de artı puan getiren camlardan geçmelisiniz. Aksi taktirde seviye sonundaki boss’lara karşı hiç şansınız olmuyor. Unutmadan, coin’leri toplayarak gelirinizi artırabilir, oklarınızı yenileyebilirsiniz.
Arrow Fest APK Özellikleri
- Hatırlaması kolay kontrollerle basit ve sezgisel oyun
- Oklarınızı kontrol etmek için kaydırın.
- Oklarınızı artırmak için en iyi kapılardan geçin.
- Çok fazla para kazanmak için düşmanlarınızı ve devleri yok edin.
Sadece Google Play’de 100 milyon indirmeyi geçen Hair Challenge oyununun geliştiricilerinden bağımlılık yapan ok atma oyunu. Arrow Fest APK, oynaması ücretsiz ve kolay! Çok sayıda birbirine benzemeyen bölüm ve düşman ve boss’lar var.
Arrow Fest
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 308.30 MB
- Üretici Rollic Games
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Arrow Fest, ok atma oyunlarını sevenler için zorluk seviyesini en üste çekiyor. İnternetsiz oynanabilen ok oyunu tam zaman geçirmelik.
Arrow Fest, kontrolleri basit, oynaması kolay ve eğlenceli, internet bağlantısı gerektirmeyen refleksleri çalıştırmaya yönelik mobil oyunları sevenlere önereceğim bir yapım.
App Store’da her oyunuyla binlerce yorum ve yüksek puan almış ender geliştiricilerden Rollic Games’e ait olan iOS oyununda okları kontrol ediyorsunuz. Hızlı karar vermeniz gereken kapılardan geçiyor ve devasa büyüklükte düşmanlarla karşılaşıyorsunuz.
Aktif internet bağlantısı gerektirmemesiyle her yerde açıp oynayabileceğiniz, bağımlılık yapan ancak seviye bazlı hızlı oyun olduğundan istediğiniz zaman bırakıp yeniden başlayabileceğiniz bir aksiyon oyunu Arrow Fest.
Oyunda oklarınızla kapılardan geçiyor, bölüm sonunda sizi karşılayan düşmanları devirmeye çalışıyorsunuz. Diğer ok oyunlarından farklı olarak belli bir hedef almanız gerekmiyor ancak oyun hiç kolay değil. İçinden geçmek zorunda olduğunuz kapılar kaderinizi belirliyor. Ok sayınızı artırıyor veya azaltıyorlar. + puan kazandıran kapılardan geçmeniz bölüm sonu düşmanlarını öldürecek sayıda oka sahip olmanızı sağlıyor. Ancak gücünüzü artıran kapılarda sizi bekleyen misafirleriniz var. Onları da alt etmeniz gerekiyor.
Arrow Fest Özellikleri
Arrow Fest nasıl oynanıyor? Basitçe kaydırarak oklarınızı kontrol ediyorsunuz. En iyi kapılardan geçerek ok sayınızı artırıyorsunuz. Düşmanlarınızı ve devleri yok ederek coin kazanıyorsunuz.
- Ücretsiz ve oynaması kolay!
- Oynanabilecek çok sayıda benzersiz bölüm!
- Yok edilecek çok sayıda düşman ve dev!
- Karar verilecek çok sayıda geçit!