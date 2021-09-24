Arrow Fest, ok atma oyunlarına yeni bir soluk getiren süper eğlenceli bir Android oyunu. 100MB altı mobil oyun internetsiz oynanabiliyor.

Erkan Calp - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arrow Fest APK, internetsiz oynanabilen basit ancak eğlenceli reflekslere dayalı mobil oyunları sevenlere tavsiye edeceğim bir yapım. Mobil oyunda grafiklere önem vermiyorsanız, temposu bir an bile düşmeyen bu aksiyon oyununu tavsiye ederim. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymamasıyla metroda da oynayabileceğiniz bu oyunda oklarınızla önünüze gelen düşmanları öldürüyorsunuz. Öğrenmesi basit, çok iyi oynaması zaman alan aksiyon dozu yüksek bir ok oyunu karşımızda.

Görsellerden ziyade eğlenceye odaklanan mobil oyuncuların dikkatini çeken Android oyunlardan biri Arrow Fest APK. Android Google Play’de 10 milyon indirmeyi aşan oyunda okları kontrol ediyorsunuz.

Kolay kırılgan camlardan geçerek bölüm sonunda sizi bekleyen düşmanları öldürüyor ve daha zorlu bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu oyunun zorluğu nerede diyebilirsiniz. Camlarda ok sayınızın artmasına veya düşmesine neden olan puanlar var ve okunuzla hızla ilerlerken karşınıza düşmanlar çıkıyor. Hem onlara takılmamalı hem de artı puan getiren camlardan geçmelisiniz. Aksi taktirde seviye sonundaki boss’lara karşı hiç şansınız olmuyor. Unutmadan, coin’leri toplayarak gelirinizi artırabilir, oklarınızı yenileyebilirsiniz.

Arrow Fest APK Özellikleri

Hatırlaması kolay kontrollerle basit ve sezgisel oyun

Oklarınızı kontrol etmek için kaydırın.

Oklarınızı artırmak için en iyi kapılardan geçin.

Çok fazla para kazanmak için düşmanlarınızı ve devleri yok edin.

Sadece Google Play’de 100 milyon indirmeyi geçen Hair Challenge oyununun geliştiricilerinden bağımlılık yapan ok atma oyunu. Arrow Fest APK, oynaması ücretsiz ve kolay! Çok sayıda birbirine benzemeyen bölüm ve düşman ve boss’lar var.