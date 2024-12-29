ASKET, terk edilmiş şehirde hayatta kalmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek bir kişi tarafından geliştirilen ve 2025 yılında piyasaya sürülecek olan ASKET, açık dünya hayatta kalma oyunudur. Garip anomalilerin ve vahşi yaratıkların bulunduğu sovyet bölgesi, her açıdan ölü bir haldedir. Bu dünyada hayatta kalmak ve görevleri tamamlamak için ekipmanlarınızı en iyi şekilde ayarlamalı ve yaratıkları alt etmelisiniz.

Terk edilmiş şehri keşfedin, anomalileri inceleyin ve hayatta kalmanıza yardımcı olacak olan eşyaları stoklayın.

Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve hikayesini elinizle yazabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirin, fraksiyonları değiştirin ve her biri kendine özgü animasyonları ve makanikleri kullanın.

ASKET İndir

Silah özelleştirmeleri, oyuncuların kendi özelleştirebileceği ve yüzlerce seçeneğe sahip olan bir yapıda bulunuyor. Farklı silah türleri arasından seçim yaptıktan sonra çeşitli eklentileri silahlarınıza ekleyebilirsiniz.

Mükemmel grafiklere ve animasyonlara sahip olan ASKET, aynı zamanda gerçekçi vücut fonksiyon değişimlerine ev sahipliği yapmaktadır. Açlık, yorgunluk, radyasyon ve diğer etkenlerle birlikte yaşam mücadelenizi sürdürmeye çalışın.

Siz de ASKET indirin ve anomalilerle dolu olan terk edilmiş şehirde hayatta kalmaya çalışın!

ASKET Sistem Gereksinimleri