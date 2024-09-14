Assassin's Creed Brotherhood ile Roma’da suikastçı kardeşliğini yönetin. Ezio'nun liderliğinde tapınakçılara karşı savaşın.

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Assassin's Creed Brotherhood, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler Assassin's Creed serisinin üçüncü ana oyunudur. Bu oyun, serinin sevilen karakteri Ezio Auditore da Firenze'nin maceralarına kaldığı yerden devam ederken, oyunculara suikastçı kardeşliğini yönetme imkanı sunar. İtalya'nın kalbinde, Roma’da geçen bu hikaye, Rönesans dönemi İtalya'sının muhteşem bir tasvirini yaparak oyunculara tarihi bir deneyim yaşatır.

Brotherhood, oyunculara sadece tek bir suikastçıyı kontrol etmenin ötesine geçme fırsatı tanır. Bu oyunda, Ezio sadece bir suikastçı değil, aynı zamanda suikastçı kardeşliğinin lideridir. Oyuncular Roma'nın farklı bölgelerindeki suikastçıları eğiterek ve görevlere göndererek kendi suikastçı ordularını kurabilirler. Bu mekanik oyunun stratejik yönünü derinleştirir ve oyunculara Roma’daki Templar güçlerine karşı daha güçlü bir direniş kurma şansı verir.

Assassin's Creed Brotherhood geniş ve detaylı bir açık dünya sunar. Roma’nın tarihi yapıları, oyuncuların keşfetmesi için açık hale gelirken, Templar’ların etkisini azaltmak için çeşitli görevler ve yan aktiviteler mevcuttur. Ezio, Rönesans döneminin en büyük şehirlerinden biri olan Roma’da, hem Templar'ların etkisini yok etmek hem de halkı özgürleştirmek için mücadele eder. Colosseum, Pantheon ve Vatikan gibi ikonik yapılar arasında dolaşmak, oyunculara hem tarih hem de macera dolu bir oyun deneyimi sunar.

Assassin's Creed Brotherhood İndir

Assassin's Creed Brotherhood indirin ve Roma’da suikastçı kardeşliğinizi yönetin. Tapınakçılara karşı destansı bir savaş verin!

Assassin's Creed Brotherhood Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP (32-64 bit) / Windows Vista (32-64 bit) / Windows 7 (32-64 bit)

: Windows XP (32-64 bit) / Windows Vista (32-64 bit) / Windows 7 (32-64 bit) İşlemci : Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ Bellek : 1.5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista - Windows 7

: 1.5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista - Windows 7 Ekran Kartı : Shader Model 3.0 veya daha yükseğine sahip, 256 MB DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı

: Shader Model 3.0 veya daha yükseğine sahip, 256 MB DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı DirectX: 9.0

Depolama : 8 GB

: 8 GB Ses : DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı Çevre Birimleri: Klavye, fare, isteğe bağlı olarak oyun kumandası







