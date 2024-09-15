Assassin's Creed Revelations
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici Ubisoft
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Assassin's Creed Revelations'da Ezio'nun efsanevi hikayesinin finaline tanıklık edin. İstanbul'un gizemli sokaklarında suikastlar yapın.
Assassin's Creed Revelations, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan, popüler Assassin's Creed serisinin dördüncü ana oyunudur. Bu oyun serinin ikonik kahramanı Ezio Auditore da Firenze'nin hikayesinin son bölümünü anlatır ve aynı zamanda serinin ilk suikastçısı Altair'in de kaderini gözler önüne serer. Oyuncular tarihin en güçlü suikastçılarından biri olan Ezio'yu kontrol ederek, İstanbul’un tarihi sokaklarında maceraya atılır.
Assassin's Creed Revelations, oyuncuları Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul’a götürür. Bu büyük ve karmaşık şehir, oyunculara keşfetmek için zengin bir ortam sunar. Galata Kulesi, Ayasofya ve daha pek çok ikonik tarihi yapılar arasında dolaşmak, tarihe tanıklık ederken suikastlar gerçekleştirmek oyun deneyimini daha da etkileyici kılıyor. Şehrin canlı atmosferi, pazar yerlerinden dar sokaklara kadar her köşede hissedilir ve oyunculara özgürce keşfetme imkanı verir.
Oynanış açısından, Assassin's Creed Revelations, serinin önceki oyunlarındaki parkur mekaniklerini ve dövüş sistemlerini geliştirir. Ezio, yeni silahlar ve yeteneklerle donatılmıştır. Özellikle, bombalar, farklı stratejik amaçlar için kullanılabilecek şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca Ezio’nun "hookblade" adlı yeni aracı, şehirde daha hızlı hareket etmesini sağlar ve dövüşlerde avantaj sağlar.
Biz Türk oyuncular için çok özel bir oyun olan Assassin's Creed Revelations, muhakkak oynanması gereken bir yapım.
Assassin's Creed Revelations İndir
Hemen Assassin's Creed Revelations İndirin ve İstanbul’un büyüleyici sokaklarında Ezio’nun efsanesine tanıklık edin!
Assassin's Creed Revelations Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2.1GHz
- Bellek: 1,5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, 7
- Ekran Kartı: Shader Model 4.0 veya üzeri 256 MB DirectX 9.0 uyumlu kart
- DirectX: DirectX Haziran 2010 veya daha yeni
- Depolama: 12 GB
- Ses: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı
- Çevre Birimleri: Klavye, fare, isteğe bağlı gamepad
Muhteşem hikaye
Oyunun Osmanlı döneminde, İstanbul`da geçmesi
Son derece keyifli oynanış
İlginç yan karakterler
Mükemmel atmosfer