Assassin's Creed Revelations'da Ezio'nun efsanevi hikayesinin finaline tanıklık edin. İstanbul'un gizemli sokaklarında suikastlar yapın.

Kemal Tavus - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Assassin's Creed Revelations, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan, popüler Assassin's Creed serisinin dördüncü ana oyunudur. Bu oyun serinin ikonik kahramanı Ezio Auditore da Firenze'nin hikayesinin son bölümünü anlatır ve aynı zamanda serinin ilk suikastçısı Altair'in de kaderini gözler önüne serer. Oyuncular tarihin en güçlü suikastçılarından biri olan Ezio'yu kontrol ederek, İstanbul’un tarihi sokaklarında maceraya atılır.

Assassin's Creed Revelations, oyuncuları Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul’a götürür. Bu büyük ve karmaşık şehir, oyunculara keşfetmek için zengin bir ortam sunar. Galata Kulesi, Ayasofya ve daha pek çok ikonik tarihi yapılar arasında dolaşmak, tarihe tanıklık ederken suikastlar gerçekleştirmek oyun deneyimini daha da etkileyici kılıyor. Şehrin canlı atmosferi, pazar yerlerinden dar sokaklara kadar her köşede hissedilir ve oyunculara özgürce keşfetme imkanı verir.

Oynanış açısından, Assassin's Creed Revelations, serinin önceki oyunlarındaki parkur mekaniklerini ve dövüş sistemlerini geliştirir. Ezio, yeni silahlar ve yeteneklerle donatılmıştır. Özellikle, bombalar, farklı stratejik amaçlar için kullanılabilecek şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca Ezio’nun "hookblade" adlı yeni aracı, şehirde daha hızlı hareket etmesini sağlar ve dövüşlerde avantaj sağlar.

Biz Türk oyuncular için çok özel bir oyun olan Assassin's Creed Revelations, muhakkak oynanması gereken bir yapım.

Assassin's Creed Revelations İndir

Hemen Assassin's Creed Revelations İndirin ve İstanbul’un büyüleyici sokaklarında Ezio’nun efsanesine tanıklık edin!

Assassin's Creed Revelations Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP SP3 / Windows Vista SP2

: Windows XP SP3 / Windows Vista SP2 İşlemci : Intel Core2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2.1GHz

: Intel Core2 Duo E4400 @ 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2.1GHz Bellek : 1,5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, 7

: 1,5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista, 7 Ekran Kartı : Shader Model 4.0 veya üzeri 256 MB DirectX 9.0 uyumlu kart

: Shader Model 4.0 veya üzeri 256 MB DirectX 9.0 uyumlu kart DirectX : DirectX Haziran 2010 veya daha yeni

: DirectX Haziran 2010 veya daha yeni Depolama : 12 GB

: 12 GB Ses : DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı Çevre Birimleri: Klavye, fare, isteğe bağlı gamepad

















