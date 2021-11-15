Avakin Life APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir 3 boyutlu sanal dünya oyunudur.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avakin Life APK Android oyununda sohbet ediyor, yeni arkadaşlarla tanışıyor, giyinip süsleniyor, kendi evinizi tasarlayabiliyorsunuz. Yaşam simülasyonu oyununda yapabildikleriniz bunlarla da sınırlı değil; alışveriş yapıyor, yeni insanlarla sohbet ediyor, evcil hayvanlarla ilgileniyor, eşya satın alıyorsunuz. Avakin Life 3 Boyutlu Sanal Dünya APK veya Google Play'den ücretsiz indirilebilir.

Avakin Life APK İndir

Avakinleriniz Avakin Life’da birlikte oynadığınız karakterler. Mağazada Avakinleriniz için özelliklerini, cinsiyetlerini değiştirebilir ve kıyafet, pos ve animasyon satın alabilirsiniz. Avakinlerin herhangi bir şeye ihtiyacı duymuyor, Avakininizle dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz, enerjileri tükenmez ve açlıktan ölmezler. Avakinleriniz aynı odada olduğu sürece diğer oyuncularla sohbet edebilir ve etkileşime kurabilirsiniz. Her oyun başlangıcında yalnızca bir Avakin ile oynayabilirsiniz. Birden fazla e-posta adresiniz veya Facebook hesabınız varsa birden fazla Avakin ile oynayabilirsiniz ancak aynı anda oynayamazsınız.

Sizin kadar benzersiz bir avatar oluşturun:

Kendinizi nasıl yansıtacağınıza karar verin. Gerçeğin bir yansıması mı yoksa en çılgın hayalleriniz mi?

Binlerce saç modeli, makyaj ve yüz özelliğiyle görünümünüzü özelleştirin.

Animasyonlarla kişiliğinizi ifade edin. Zombi gibi yürüyün veya model gibi dikin. Siz karar verin.

Stilinizi tanımalayın:

Haftalık moda indirimleriyle trendlerin bir adım önünde olun.

Estetiğiniz ne olursa olun, sebebi ne olursa olsun, 30binden fazla moda öğesiyle size uygun bir görünüm yaratın.

Sevimli şapkalardan güzel kanatlara kadar baş döndüren aksesuarlarla kendinizi ifade edin.

Kırmızı halı ihtişamıyla etkilemek için giyinin, sokak giyimine uygun bir tarz yaratın. Eşsiz tarzınızı deneyin ve keşfedin.

Facebook ve Instagram’da tarzınızı ve fotoğraflarınızı paylaşın.

Rüya evinizi yapın:

Tropik adalardan şehir çatı katlarına kadar hayallerinizdeki ev keşfedilmeyi bekliyor.

Şık İskandinav mı yoksa vampir sığına mı? Temalı mobilya koleksiyonlarıyla zevkinize göre dekore edin.

Sevimli bir corgi veya ateşli bir ejderha olsun, evcil hayvanınız için bir yuva mı yapacaksınız?

Tüm arkadaşlarınızla partiler düzenleyin veya mükemmel bir gece yaratın. Sizin yeriniz, sizin kurallarınız!

Yeni arkadaşlarla tanışın:

İster yazlık bir pikniğe gitmeyi, ister Cumartesi gecesini rock kulübünde geçirmeyi tercih edin, yüzlerce harika yerde yeni arkadaşlarla tanışın ve sohbet edin.

Sanal ailenizi bulun ve misafirperver toplulukta kalıcı dostluklar kurun.

Topluluğa katılın:

Görünümüzü paylaşın ve moda yarışmasında ödüller kazanın.

Birlikte haftalık etkinliklere katılın ve benzersiz ödüller toplayın.

Her gece partilere, canlı müzik ve kulüp etkinliklerine katılın.

Videolar ve fotoğraflar oluşturun ve yaratıcılığınızı diğer Avakinlerle paylaşın.

Maceranıza başlayın: