Avatar World APK, çocuklar için uygun bir yapıya sahip olan Android rol yapma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android için rol yapma oyunları arasında yer alan Avatar World APK, her yaşa uygun bir yapıda Pazu Games tarafından geliştirilmiştir. Çocuklar için mükemmel bir oyun olan Avatar World'de, karakterinizi özelleştirebilir, şehirdeki hayalinizi gerçekleştirebilir ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz.

Bu tarz rol yapma oyunlarında fazlasıyla gördüğümüz farklı etkinlikler, aslında çeşitlilik konusunda büyük önem taşımaktadır. Spor salonları, ofisler, müzik odaları ve diğer erişilebilir hobiler sayesinde süper sevimli bir dünyayı keşfedebilirsiniz.

3D çizgi film grafiklerine sahip olan bu oyun, aslında tam olarak bir sanal dünyadır. Bu sanal dünya içerisinde karakterinizi, kıyafetinizi, evinizi, işinizi ve diğer farklı etkenleri kontrol edeceksiniz. Size sıfırdan bir dünya yaratma imkanı sunan Avatar World APK, popüler Gacha serileriyle benzer bir yapıdadır. Farklı dünyaları muhteşem grafiklerle keşfedebilir ve sizi yansıtan karakterinizi oluşturabilirsiniz.

Avatar World APK İndir

Gacha World, Gacha Nox, Gacha Life ve diğer Gacha serileriyle benzer yapıya sahip olduğundan bahsetmiştik. İlgi çekici oynanış ve hikayeleri bu oyunda da deneyimleyeceksiniz. Kız veya erkek karakterinizi oyuna başlamadan seçin ve siz de reklamsız bir rol yapma deneyimi yaşayın.

Avatar World APK indirin ve siz de yaratıcılığınızı konuşturarak karakterinizi istediğiniz şekilde özelleştirin. Şehre adım atın ve hikayenizi yazın!

Avatar World Oyunu Özellikleri