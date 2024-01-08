Axiom Verge ile bambaşka bir metroidvania deneyimi sizleri bekliyor. Sizi geçmişe ışınlayacak bu oyun eski tarz oyunları sevenler için biçilmiş kaftan.

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Thomas Happ tarafından geliştirilen ve yayınlanan Axiom Verge metroidvania türünde bir oyun. 80’leri andıran görsel tarzı ile sizi adeta geçmişe götürecek bu oyun bağımsız oyun geliştiricilerinin ne kadar iyi oyun yapabileceğini kanıtlar nitelikte.

Sürreal bir uzaylı dünyasında geçen Axiom Verge, uzaylıları havaya uçurmak ve etrafı araştırmak üzerine kurulu bir oyun. Eski tarzdaki oyunları seviyorsanız Axiom Verge’e bir göz atmalısınız. Eski tarzı modern oynanış ile buluşturan Axiom Verge oldukça akılda kalıcı bir bağımsız oyun.

Geliştiricinin bu oyunla alakalı dediği şey şu şekilde:

Yaşam. Ahiret. Gerçek. Sanal. Rüya. Kâbus. Aralarında çok ince bir çizgi var.

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Hemen Axiom Verge indirin ve bu sürreal uzaylı dünyasına karşınıza çıkan her şeyi yok edin.

Axiom Verge Sistem Gereksinimleri