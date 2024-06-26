Baisu
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici Tripleducks studio
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Oyunculara psikolojik korku türünü tam anlamıyla sunan Baisu, karanlık evi araştıran bir dedektifin hikayesini konu almaktadır.
Baisu, hikayesiyle ve sürükleyiciliğiyle oyuncuların karşısına çıkan bir korku oyunudur. Yardım çağrısına yanıt verdiğiniz bir dedektif rolünü üstleniyorsunuz. Tenha bir konut içerisinde ne olduğuna dair hiçbir bilginiz yok. Eve vardığınızda sadece sizi bekleyen bir karanlıkla karşılaşacak ve maceranıza adım adım başlayacaksınız.
İçerisine girdiğiniz bu ürkütücü ev, bir zamanlar sığınak olarak kullanıldı. Tabii şu an olanlardan ve tüm sırlardan kimse haberdar değil. Yanınızdaki sadık köpeğinizle birlikte gizlenen yaratıklara karşı mücadele verin, bulmacaları çözün ve sırları ortaya çıkarın.
Zekanızı da bir yandan test etmek için tasarlanan Baisu, kamera açısı olarak da psikolojinizi alt üst edecek bir yapıya sahiptir. Tüm oyunu vücut kamerasından izleyecek ve aklınıza sahip çıkacaksınız.
Baisu İndir
Sürükleyici bir psikolojik korku anlatımına sahip olan Baisu'yu indirerek, siz de gizemleri çözebilir ve atmosferi tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Gerçekçi el feneri hareketleri, farklı sonlar ve vücut kamerasıyla gerçekçi bir yapı sunmayı hedefleyen geliştiriciler, baktığımız zaman istediklerini yansıtmış diyebiliriz.
Baisu Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi:Windows 10 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i5 4690/ AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 3GB/ AMD RX 580 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan