Oyunculara psikolojik korku türünü tam anlamıyla sunan Baisu, karanlık evi araştıran bir dedektifin hikayesini konu almaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Baisu, hikayesiyle ve sürükleyiciliğiyle oyuncuların karşısına çıkan bir korku oyunudur. Yardım çağrısına yanıt verdiğiniz bir dedektif rolünü üstleniyorsunuz. Tenha bir konut içerisinde ne olduğuna dair hiçbir bilginiz yok. Eve vardığınızda sadece sizi bekleyen bir karanlıkla karşılaşacak ve maceranıza adım adım başlayacaksınız.

İçerisine girdiğiniz bu ürkütücü ev, bir zamanlar sığınak olarak kullanıldı. Tabii şu an olanlardan ve tüm sırlardan kimse haberdar değil. Yanınızdaki sadık köpeğinizle birlikte gizlenen yaratıklara karşı mücadele verin, bulmacaları çözün ve sırları ortaya çıkarın.

Zekanızı da bir yandan test etmek için tasarlanan Baisu, kamera açısı olarak da psikolojinizi alt üst edecek bir yapıya sahiptir. Tüm oyunu vücut kamerasından izleyecek ve aklınıza sahip çıkacaksınız.

Baisu İndir

Sürükleyici bir psikolojik korku anlatımına sahip olan Baisu'yu indirerek, siz de gizemleri çözebilir ve atmosferi tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Gerçekçi el feneri hareketleri, farklı sonlar ve vücut kamerasıyla gerçekçi bir yapı sunmayı hedefleyen geliştiriciler, baktığımız zaman istediklerini yansıtmış diyebiliriz.

Baisu Sistem Gereksinimleri