Barotrauma bir denizaltında hayatta kalma oyunudur. Oyun 2 boyutlu bir yapıya sahiptir.

Abdullah Yılmaz - 15 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalmak için birlikte çalışman gerekiyor. Şimdiden söyleyelim ki deniz altında yaşamak hiç de kolay değil öyle ki birçok aksiyon seni bekliyor. 2 boyutlu olan ancak grafikleri bir o kadar iyi olan Barotrauma, düşük sistem gereksinimleri ile gelmekte.

Barotrauma İndir

Deniz altında yeni şeyler keşfetmeye hazırsan dümenin başına geç ve maceraya başla. İçinde bulunduğun gemi sıradan biri denizaltı değil. Öyle ki içinde nükleer reaktör, silah gibi birçok şey bulunmaktadır. Deniz altında ister hayatta kalmaya çalışırsın istersen diğerlerini sabote ederek maceraya ortak olursun.

Birçok oyunlar esinlenerek bir araya getirilen Barotrauma, şimdiden birçok kullanıcı tarafından olumlu yorum aldığını aynı zamanda çevrim içi oynanabileceğinizi söylemeden geçmeyelim.

Sen de deniz altında bu aksiyona katılmak istiyorsan Barotrauma oyununu indirebilir ve diğerleri gibi maceraya ortak olabilirsin. Hatırlatmakta fayda var ki bu macerada işbirliği oldukça önemli yer taşımaktadır.