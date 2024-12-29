Beautiful Light, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir taktiksel FPS oyunudur. Asker veya anomali olarak mücadele verin ve diğer oyuncuları alt edin!

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız bir stüdyo olan Deep Worlds tarafından geliştirilen ve yayınlanan Beautiful Light, korkuyla taktiksel yapıyı birbiriyle harmanlayan bir aksiyon oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, hem asker hem de yaratık olarak oynayabiliyorsunuz.

3'er operasyoncudan oluşan 6 ekibin haritada bulunduğu Beautiful Light'ta, canavarlara yakalanmadan görevleri tamamlamaya çalışın ve size görev veren tüccarların yüzün kara çıkarmayın. Askerler görev için savaşırken, bir yandan da anomallilerin onların önüne geçmeye çalıştığını unutmayın.

Eğer anomali rolünde oynarsanız, oyuncuları yemeye çalışın ve yetenek seviyenizi gitgide artırın. En büyük anomali olmaya çalışarak daha yırtıcı yaratıkların kilidini açabilirsiniz. Bu sayede oyunu karşı takıma kaptırmamış olursunuz.

Beautiful Light İndir

Oyun içerisinde taktiksel birçok ekipman bulunuyor. Silahların aksine lazerler, taktiksel ışıklar, gece görüşü ve dahasını kullanarak anomalileri yenebilirsiniz. Gelişmiş envanter sistemiyle birlikte de etrafınızda bulduğunuz eşyaları taşıyabilir ve aradığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz.

Planlanan çıkış tarihi olarak 2026 yılını işaret eden Beautiful Light, geliştirilmeye devam etmektedir. Büyük bir alana ve kapsamlı grafiklere sahip olan oyun, her ne kadar tanınmış bir oyun stüdyosundan çıkmasa da adından çokça söz ettireceğe benziyor.

Siz de Beautiful Light indirin ve takım olarak diğer oyunculara karşı mücadele verin!

Beautiful Light Sistem Gereksinimleri