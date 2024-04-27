Bellwright, kendi imparatorluğunuzu oluşturabildiğini bir hayatta kalma strateji oyunudur. Açık dünyasıyla oyuncuların karşısına çıkan bu oyun, ilgi çekici hikayesini ve rol yapma deneyimini oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Küçük bir kamptan büyük bir imparatorluğa uzanan yolculukta size eşlik eden Bellwright oyununda, hayatta kalın, keşfedin ve içerisinde bulunduğunuz bu sert dünyada avlanarak kaynak toplayın. Hayatta kalabilecek kadar kaynağı topladıktan sonra koloninize hükmedebilir ve etrafınızdaki bölgeleri fethetmeye başlayabilirsiniz.

Şehrinizi oluşturup geliştirmek istiyorsanız, kendi ordunuzu kurmak zorundasınız. Ordunuzu kurun, eğitin ve diğer bölgeleri kendi himayeniz altına alın. Gittiğiniz her bölgede çeşitli yerleşkeler inşa ederek, imparatorluğunuzun adımlarını atabilirsiniz. Tabii ki her seferinde teknolojik anlamda daha da ileriye giderek, işçilerinizi artırabilirsiniz.

Bellwright'ın savaş sistemine gelecek olursak; çeşitli orta çağ silahlarını, zırhlarını ve diğer öldürücü aletleri içerisinde barındırıyor. Kılıçlardan baltalara, topuzlardan uzun saplı silahlara kadar her türlü seçeneği deneyebilirsiniz. Kendinize özgün bir savaş stili oluşturarak, savaştaki yeteneklerinizi artırabilirsiniz.

Bellwright İndir

Ordularınızın savaşlardaki taktiklerini istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Kurnazca taktiklerinizi rakibinize karşı kullanarak, askerlerinizi savaş sırasında farklı kombinasyonlarda dağıtabilirsiniz. Gücünüzü kontrol etmek ve potansiyelinizi savaşlarda ortaya çıkarmak için bu tür taktikler oldukça önemlidir.

Gerçek zamanlı bir strateji oyunu deneyimi yaşayacaksınız. Lakin savaşlar ve şehir yönetiminden kalan zamanda hikayeye ve rol yapmaya da önem vereceksiniz. Siz de Bellwright indirin ve imparatorluğunuzu tüm dünyaya tanıtın!

Bellwright Sistem Gereksinimleri