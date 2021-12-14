Bendy and the Ink Machine APK, birinci şahıs kamera açısından oynanan aksiyon bulmaca korku oyunu.

Erkan Calp - 40 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bendy and the Ink Machine APK, 1930’ların sonu 1940’ların başındaki çizgi filmlere dayanan birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu. Aksiyon bulmaca korku, farklı türleri harmanlayan Android oyunda eski animatör Henry Stein olarak oynuyorsunuz.

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Benzersiz çizgi film atmosferi ve baştan sona tahminde bulunmanızı sağlayan yoğun, ürkütücü bir hikayeye sahip olan birinci şahıs bulmaca-aksiyon-korku oyunu Bendy and the Ink Machine’nin hikayesi şöyle; Henry, 1930’ların en parlak döneminde, en popüler ve sevilen karakterlerden Bendy’nin çizgi filmlerini yapmasıyla tanınan bir stüdyo olan Joey Drew Studios’ta baş animatördür. Henry, yıllar sonra Joey Drew’dan eski çizgi film atölyesine dönmesi için gizemli bir davet alır. Bu çizgi film kabusunun derinliklerine yolculuk edeceksiniz. Karanlıkla savaşacak. Mürekkep şeytanından kaçacak. Makineler kabusunuz olacak.

Çeşitli oynanış: Birinci şahıs mücadelesi, korku, bulmacalar, gizlilik ve sayısız gizli sır

Güzel çizgi film dünyası: Küçük bağımsız bir stüdyo tarafından sevgiyle hazırlanmış bir dünya

Küresel Bendy topluluğu: Toplulukta gizemin derinliklerine dalın, tartışmalara katılın.

Oyunun karakterleri

Henry Stein: Ana karakter. Joey Drew Studios’un kurucu ortağı, 30 yıl sonra stüdyoya dönen eski animatör

Joey Drew: Joey Drew Studios’un kurucu ortağı ve yöneticisi. Oyundaki olayların arkasında bu beynin olduğu tahmin ediliyor.

Wally Franks: Joey Drew Studios’un rahat temizlik görevlisi. Oyunun tüm bölümlerinde Henry’nin yanında görünen tek karakter. “Ben kaçar!” sözüyle hayranların beğenisini kazandı.

Thomas Connor: Mürekkep Makinesini yapması için Joey Drew Studios tarafından işe alınan makine mühendisi. Sert bir dille konuşur.

Sammy Lawrence: Yavaş yavaş delirmeye başlayan Joey Drew Studios’un eski müzik direktörü. Bendy’e tanrı gibi tapıyor.

Norman Polk: Korkunç bir makiniste dönüşen, stüdyonun zorlu ve gözlemci projektör operatörü.

Susie Campbell: Yerine Allison Pendle geçtikten sonra karakteri ile takıntılı hale gelen Alice Angel’ın orijinal seslendirme sanatçısı

Alice Angel: Eski Bendy çizgi filmlerindeki karakterlerden biri ancak oyunda biraz farklı.

Jack Fain: Stüdyonun müzik söz yazarı ve Sammy Lawrence’ın komutan muavini.

Shawn Flynn: Bölüm 3’te görülen, oyuncak fabrikasının kurucusu olan stüdyonun İrlandalı ürün müdürü

Grant Cohen: Joey Drew’un muhasebecisi.

Bertrum Piedmont: Ünlü İngiliz tema parkı tasarımcısı ve Bendy temalı eğlence parkı Bendy Land’in yaratıcısı.

Lacie Benton: Bertrum Piedmont altında çalışan bir mühendis

Allison Pendle: Susie Campbell’ın yerini alan Alice Angel’ın ikinci seslendirme sanatçısı