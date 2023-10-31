Su altı dünyasındaki gizemleri ortaya çıkarmaya çalıştığımız Beneath oyununda, silahlarınızı kuşanın ve yaratıklara karşı mücadele verin.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tecrübeli dalgıç Noah Quinn'i canlandırdığınız Beneath oyununda, su altı dünyasına dalın ve yürek hoplatan zorluklara karşı savaşın. Korku ve aksiyonu bir anda yaşatan Beneath, oyuncuları dehşet dolu bir tehlikeli su altı dünyasına doğru yola çıkarıyor. Okyanusun gizemli derinliklerine yer alan sırları çözün ve çeşitli yaratıklara karşı mücadele verin.

Silah ve yapay zeka ile donanmış envanterinizle beraber karşınıza gelen zorluklarla yüzleşin. Mental sağlınızı daima yüksekte tutmalısınız. Çünkü bazı kabusların, mermilerin ötesinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tekrardan suyun üstüne çıkmak için savaş verin ve silahlarınızı en iyi şekilde seçin.

Aralarından seçim yapabildiğiniz pek çok silah ve ekipman bulunuyor. Silahlarınızı seçin ve mermi sorununu gittiğiniz yerlerdeki kutuları kurcalayarak giderin. Oyunun henüz çıkış tarihi tam olarak bilinmese de, 2024 yılında çıkış yapması planlanıyor.

Beneath İndir

Akılalmaz korkularla yüzleşeceksiniz ve bu yüzden oyundaki ruh sağlığınızı korumanız gerekiyor. Hayatta kalmak için akıllıca oynamalı ve silahlarınıza her zaman güvenmemelisiniz. Siz de Beneath indirin ve suyun altındaki gizemi karakteriniz ile birlikte günyüzüne çıkarın.

Beceriniz ve silahlarınızla beraber insanüstü varlıklarla savaşacaksınız. Farklı farklı birçok düşmana karşı hazırlıklı olun ve çevrenizdeki bilgileri toplayarak suyun altındaki gizemi çözün.

Beneath Sistem Gereksinimleri