Android cihazlarda oynanabilir olan Berry Rush APK, kapsamlı içerikleriyle birlikte mükemmel bir sonsuz koşu oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Berry Rush APK, android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir koşu oyunudur. Bu oyunda Strawberry ve arkadaşları için koşmalı, meyveleri toplamalı ve topladığınız meyvelerle kekler yapmalısınız. Koşu oyunlarına nerdeyse tüm mobil oyuncular hakimdir. Bu oyunun da diğer oyunlardan pek bir farkı yok. Sadece koşarken para değil, meyve topluyor ve bunları eşsiz keklere çeviriyorsunuz.

Berry Bitty City'nin renkli sokaklarında yarışıyorsunuz. Görsel olarak mükemmel, kontroller olarak da bir o kadar basittir. Karakterinizi hareket ettirmek için parmağınızı istediğiniz yöne doğru kaydırmalısınız. Zıplaması için yukarı, sağa veya sola gitmesi için enine ve engellerin altından geçmesi için de aşağı doğru kaydırın.

Berry Rush oyununda, oynadığınız her yarıştan sonra topladığınız meyveleri kullanarak muhteşem kekler yapmalısınız. Her türlü cupcake ve keki pişirmek için gereken meyve miktarını doldurmanız yeterli olacaktır.

Gerçekten hoş grafiklere ve her yaşa uygun bir yapıya sahip olan bu oyunu, zorluk çekmeden oynayabilirsiniz. Daha çok çocukların dikkatini çeken Strawberry Shortcake: Berry Rush, fazla sayıda içeriği içerisinde barındırsa da, çok iyi uyarlanmış bir zorluk derecesine sahiptir. Bu sayede de çocuklar için mükemmel bir deneyim sunar.

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Eğer siz de akıllı telefonlarınızda koşu oyunları oynamayı seviyorsanız, Berry Rush APK indirin ve topladığınız meyveleri kullanarak harika kekler ortaya çıkarın.

Strawberry Shortcake: Berry Rush Öne Çıkan Özellikleri