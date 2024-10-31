Bigo Live APK, sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen popüler sosyal ağ uygulaması.

Erkan Calp - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bigo Live, canlı yayın açabileceğiniz, görüntülü sohbet edebileceğiniz ve oyun videoları izleyip oyunlar oynayabileceğiniz bir sosyal ağ platformudur.

Sosyal iletişim ağları arasında en iyisi gösterilen BIGO LIVE’da canlı yayında oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, vLog’lar yayınlanıyor, yemek videoları çekiliyor… Her açtığınızda yayın yapan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Milyonlarca yayıncı, dansçı, şarkıcı, gurme, komedyen ve daha fazlası muhteşem canlı yayınlar ve videolar hazırlıyor.

Birebir sohbet veya 9 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirilebiliyor. Yeni insanlarla sohbet etmek veya öylesine konuşmak mı istiyorsunuz? BIGO, sizi yakınınızdakilerle veya dünya genelinde kişilerle eşleştirebiliyor.

Bigo Live APK İndir

Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler alan başarılı uygulama, ülkemizde de geniş bir kitleye hitap ediyor. Canlı yayın uygulaması olarak adından söz ettiren Bigo Live, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bünyesinde çeşitli sticker ve çıkartmalar bulunduran yapımda grup sohbetleri de yapma fırsatı yer alıyor.

Bigo Live Uygulama Özellikleri