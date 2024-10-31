Bigo Live APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 70 MB
- Üretici BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
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Bigo Live APK, sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen popüler sosyal ağ uygulaması.
Bigo Live, canlı yayın açabileceğiniz, görüntülü sohbet edebileceğiniz ve oyun videoları izleyip oyunlar oynayabileceğiniz bir sosyal ağ platformudur.
Sosyal iletişim ağları arasında en iyisi gösterilen BIGO LIVE’da canlı yayında oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, vLog’lar yayınlanıyor, yemek videoları çekiliyor… Her açtığınızda yayın yapan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Milyonlarca yayıncı, dansçı, şarkıcı, gurme, komedyen ve daha fazlası muhteşem canlı yayınlar ve videolar hazırlıyor.
Birebir sohbet veya 9 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirilebiliyor. Yeni insanlarla sohbet etmek veya öylesine konuşmak mı istiyorsunuz? BIGO, sizi yakınınızdakilerle veya dünya genelinde kişilerle eşleştirebiliyor.
Bigo Live APK İndir
Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler alan başarılı uygulama, ülkemizde de geniş bir kitleye hitap ediyor. Canlı yayın uygulaması olarak adından söz ettiren Bigo Live, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bünyesinde çeşitli sticker ve çıkartmalar bulunduran yapımda grup sohbetleri de yapma fırsatı yer alıyor.
Bigo Live Uygulama Özellikleri
- Canlı yayın, sohbet, bağlanın: Görüşebileceğiniz 200 milyonun üzerinde kişi
- Çoklu misafir modu: Grup sohbeti gerçekleştirin ve oyunları birlikte oynayın.
- Canlı PK: Canlı yayında daha çok dikkat çeken yaynıcı kazanırken, kaybeden taraf cezalandırılır.
- Rulet oyunu: Meydan okuma, zafer, eğlence
- Canlı çıkartmalar: Sticker’larla anında dah sevimli olun.
- Bedava sesli arama odaları: Yeni arkadaşlar edinin.
- Canlı oyun yayını