Bilen Kazanır APK, kullanıcıların soru çözerek para kazanabileceği bir bilgi yarışması uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çeşitli kategorilerdeki soruları çözüp diğer oyuncularla mücadele vereceğiniz Bilen Kazanır APK, kullanıcıların hem soru çözerek bilgilenmesine hem de para ödüller kazanmasına olanak tanıyor. Tek yapmanız gereken Bilen Kazanır'a kayıt olmak, diğer oyunculara yarışma isteği göndermek ve puanları kapmak olacaktır.

Öncelikle oyunu eğer kendi başınıza oynayacaksanız ilk olarak kategori seçimi yapmanız gerecek. Peki hangi kategorileri seçebilirsiniz? Oyun, spor, genel kültür, otomobiller, ülkeler, tarih matematik ve daha saymakla bitmeyen onlarca türden soruyu içerisinde barındırıyor.

Bilen Kazanır APK İndir

Uygulamada puan kazanabilmek için verilen görevleri yapmalı ve gitgide puanınızı biriktirmelisiniz. Örnek olarak iki saat boyunca 100 adet soru çözeceğiniz, altı saat boyunca 250 adet soru çözeceğiniz ve bir gün boyunca 1000 adet soru çözeceğiniz görevleri kullanıcılara sunmaktadır. Bu görevler her ne kadar faz gibi görünse de, kendinizi kaptırdıktan sonra zaman su gibi akıp geçecektir.

Uygulamada, çevrimiçi kullanıcılar adlı bir sekmeye girerek boşta olan oyuncuları görüntüleyebilirsiniz. Bu oyunculara düello isteği göndererek, soru savaşları verebilir ve ödülleri kapabilirsiniz.

Soru çözerken para kazanmak isteyen kullanıcılar için bire bir olan Bilen Kazanır APK'yı indirerek, siz de diğer oyunculara karşı galip gelebilir ve ödülleri kapabilirsiniz.