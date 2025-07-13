Bitchat APK, arkadaşlarınızla veya tanımadığınız insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir sosyal ağ platformudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Bitchat APK, sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Şık ve kullanışlı arayüzüyle karşımıza çıkan Bitchat Mobile, arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanındaki profillerle iletişim kurmanıza olanak tanıyor.

İlk olarak profilinizi oluşturun, özelleştirin ve konum bilgilerinizi aktifleştirin. Profilinizi oluşturduktan sonra ailenizi, arkadaşlarınızı veya diğer kullanıcıları ağınıza ekleyerek bağlantı kurabilirsiniz.

Bitchat APK'da fotoğraf ve video paylaşabilir, arkadaşlarınızın paylaşımlarına yanıt verebilir, topluluklara katılabilir ve özel olarak mesajlaşabilirsiniz. Ayrıca, sadece mesajlaşmak değil, aynı zamanda sesli mesaj gönderebilir veya arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

Bitchat APK İndir

Bitchat APK, kullanıcılara görüş toplamak ve tartışma başlatmak için anket oluşturma özelliği sunmaktadır. Bağlantı kurduğunuz kişilerle anket yapabilir veya oluşturulan anketlere katılabilirsiniz. Anketlerinizde istediğiniz soruları sorabilir ve kendi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Mesajlaşma arayüzüne daha da yakından bakacak olursak; üç farklı sekmeye ayrılmış olan bir mesajlaşma bloğuyla karşılaşacaksınız. Sürekli mesajlaştığınız kişileri, grupları ve arşivlediğiniz mesajlaşmaları farklı sekmelere yerleştirebilirsiniz.

Eğer siz de tanıdığınız insanlarla internet ortamında sosyalleşmek ve paylaşım yapmak istiyorsanız, Bitchat APK indirin ve Android cihazlarınızda gelişmiş bir sosyal ağ deneyimi yaşayın!

Bitchat Uygulaması Özellikleri