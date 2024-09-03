Türk geliştiriciler tarafından yapılmış olan Black State bizlere karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk geliştiriciler olan Motion Blur tarafından geliştirilen ve yayınlanan Black State, yayınladıkları ilk video ile Türk oyun gündemine bomba gibi düştü. Oyunun grafikleri ve genel yapısı pek çok oyuncuyu heyecanlandırmaya yetti.

Gizemli bir görev için seçilmiş bir grup bilim insanı olan Mimarlar tarafından çağrıldığımız bu oyunda amacınız, esirleri kurtarmak ve felakete yol açan olayların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak. İçinde bulunduğumuz dünya nereye açıldığı bilinmeyen kapılarla dolu ve bu kapıların ardında nelerin gizlendiği bir sır. Black State, oyunculara uzun zamandır bekledikleri gerçekçi aksiyon deneyimini sunmayı hedefleyen, tek oyunculu, hikaye odaklı bir aksiyon-macera TPS oyunudur.

Black State özel geliştirme yöntemleri sayesinde elde edilen ultra fotogerçekçi grafikler sunuyor. Bu grafikler, inanılmaz bir optimizasyonla birleştiğinde, tüm oyuncuların çarpıcı ve etkileyici bir görsel deneyim yaşamasını sağlayacak. Black State, akıcı savaş ve gizlilik unsurlarını yönetmek için geniş bir silah ve taktik cihaz yelpazesi sunuyor. Tabancalar, tüfekler, pompalı tüfekler ve benzersiz patlayıcı cihazlar dahil olmak üzere çeşitli silahları kullanacaksınız.

Black State İndir

Black State indirilmeye henüz açılmadı ancak oyunu istek listenize ekleyerek Türk geliştiricilere destek olabilirsiniz.

Black State Sistem Gereksinimleri

Henüz açıklanmadı.