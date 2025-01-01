Roguelite FPS oynanışını oyunculara sunan Bloodshed oyununda, durmak bilmeyen hortlak ordularıyla savaşacaksınız.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bloodshed, roguelite oyun mekaniklerini içerisinde barındıran bir FPS oyunudur. Retro görsellik, roguelite öğeler ve birinci şahıs oynanışla birlikte oldukça keyifli bir hal alıyor. Sonu gelmeyen hortlak sürülerine karşı mücadele edecek ve tecrübe puanı toplayarak hem yeteneklerinizi hem de silahlarınızı geliştireceksiniz.

Her iki türde de karşımıza çıkan roguelite oyunları, 3D ve 2D olarak oyunculara sunulmaktadır. Bloodshed, 3D birinci şahıs bakış açısında uzun süreli bir oyun deneyimi sunmaktadır. Sürekli size doğru gelen düşmanlar, oyunu hem adrenalinli hem de eğlenceli kılmaktadır.

Bloodshed İndir

Bloodshed, her biri farklı beceri ve oynanış stiline sahip olan karakter kadrosuna sahiptir. Yakın dövüş, uzak dövüş ve her ikisini de barındıran karakterler arasından istediğinizi seçin, hayatta kalmak için en iyi stratejiyi oluşturun.

Oyundaki ölümleriniz, ilerlemenize mani olmamaktadır. Öldükten sonra aynı yerden tekrardan başlayabilir ve yükseltmelerinizi kaybetmezsiniz. Bloodshed'de kilidini açabileceğiniz içerikler ve sürekli geliştirmeler sizi bekliyor. Eğer savaşarak yükseltme alamazsanız, kazandığınız oyun puanlarıyla da yükseltme satın alabilirsiniz.

Siz de Bloodshed indirin ve etkileyici bir FPS oynanışını deneyimleyin!

Bloodshed Sistem Gereksinimleri