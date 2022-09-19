Blower APK ile kullanıcılar cihazlarını küçük bir fana çevirebilecekler.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde üretilen akıllı telefon ve tabletlerin özellikleri saymakla bitmiyor. Bu teknolojik ürünler ile bazen oyunlar oynuyor, bazen dizi ve filmler izliyor bazen de gündelik işlerimizi yapıyoruz. Akıllı telefon ve tabletler ile hayatımıza giren uygulamalarda pek çok işimizi kolaylaştırıyor. Bu uygulamaların bazıları işlevsel özellikler ile işlemlerimizi daha kısa süre içerisinde yapma fırsatı verirken bazıları da keyfe keder özellikleri deneyimlememizi sağlıyor. Google Play üzerinde Android kullanıcılarına sunulan Blower APK'da keyfe keder kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Kullanıcıların akıllı telefonlarını ve tabletlerini küçük bir vantilatöre dönüştüren Blower APK kitlesini artırmaya başladı.

Blower APK Özellikleri

Basit bir kullanım,

İngilizce dil desteği,

Basit grafikler,

Sade bir yapı,

3 farklı mod,

Google Play üzerinde lansmana çıkan Blower APK, kullanıcılara cihazlarındaki gizli bir özelliği farketme fırsatı veriyor. Kullanıcılara Android akıllı telefon ve tabletlerinim hoparlörlerini adeta küçük bir fana dönüştürme deneyimi sunan uygulama, basit ve işlevsel bir yapıya sahip. Sade grafikleri ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen Blower APK, kullanıcılara 3 farklı mod sunuyor. Bu modlar max modu, puff modu ve random modu olarak duyuruldu. Farklı şiddetlere sahip olan bu modları çalıştırmak için cihazın ekranında yer alan fana dokunmak gerekiyor. Bu fan kullanıcıların cihazlarının hoparlörlerini fana dönüştürerek, hava akımı sağlıyor.

Blower APK İndir

Google Play'de lansmana çıkan ve ücretli bir yapıya sahip olan Blower APK, günümüzde 5 binden fazla kullanıcıya sahip. İşlevsel yapısı ile kitlesini genişletmeye devam eden uygulama, eşsiz özelliği sayesinde alanında tek olma yolunda ilerliyor.