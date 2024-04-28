BLUE PROTOCOL, 2024 yılında Amazon Games tarafından çıkış yapması beklenen bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bandai Namco tarafından geliştirilip Amazon Games tarafından yayınlanan BLUE PROTOCOL, anime ve mangadan ilham alan bir aksiyon RPG'sidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok karakter sınıfı vardır. Karakterinizi seçin ve aksiyon dolu dövüş deneyimine başlayın. Karakterinizle birlikte görevler yapın, düşmanlarla savaşın ve yeteneklerinizi geliştirin.

BLUE PROTOCOL'ün aksiyon tabanlı dövüş sistemi, bu tarz oyunlara yeni başlayan oyuncular için de kolay bir yapıya sahiptir. Her oyun tarzına uygun olan özelleştirilebilir yetenekler ve basit kontroller ise oyuna artı yönde etki eden bazı özelliklerdendir.

Karakterinizin yeteneklerini geliştirebildiğiniz gibi görünümünü de değiştirebilirsiniz. Derin ve kapsamlı kişiselleştirmelerle birlikte kendi tarzınıza uygun olan kombinasyonları yaparak, yüz, saç stili, kıyafet, aksesuar ve silah gibi seçenekleri özelleştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bineklerinizi de kendiniz seçebilirsiniz.

BLUE PROTOCOL İndir

Oyun içerisindeki görevleri tek başınıza tamamladıktan sonra, çok oyunculu maceralara atılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte boss savaşlarına katılabilir ve devasa canavarlara karşı dövüşebilirsiniz.

Henüz daha çıkış tarihi tam olarak bilinmese de, 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz de aksiyon RPG deneyimi yaşamak ve farklı tarzdaki karakterleri deneyimlemek istiyorsanız, BLUE PROTOCOL indirebilirsiniz.

BLUE PROTOCOL Sistem Gereksinimleri