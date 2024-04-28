BLUE PROTOCOL
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici Amazon Games
-
BLUE PROTOCOL, 2024 yılında Amazon Games tarafından çıkış yapması beklenen bir aksiyon RPG oyunudur.
Bandai Namco tarafından geliştirilip Amazon Games tarafından yayınlanan BLUE PROTOCOL, anime ve mangadan ilham alan bir aksiyon RPG'sidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok karakter sınıfı vardır. Karakterinizi seçin ve aksiyon dolu dövüş deneyimine başlayın. Karakterinizle birlikte görevler yapın, düşmanlarla savaşın ve yeteneklerinizi geliştirin.
BLUE PROTOCOL'ün aksiyon tabanlı dövüş sistemi, bu tarz oyunlara yeni başlayan oyuncular için de kolay bir yapıya sahiptir. Her oyun tarzına uygun olan özelleştirilebilir yetenekler ve basit kontroller ise oyuna artı yönde etki eden bazı özelliklerdendir.
Karakterinizin yeteneklerini geliştirebildiğiniz gibi görünümünü de değiştirebilirsiniz. Derin ve kapsamlı kişiselleştirmelerle birlikte kendi tarzınıza uygun olan kombinasyonları yaparak, yüz, saç stili, kıyafet, aksesuar ve silah gibi seçenekleri özelleştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bineklerinizi de kendiniz seçebilirsiniz.
BLUE PROTOCOL İndir
Oyun içerisindeki görevleri tek başınıza tamamladıktan sonra, çok oyunculu maceralara atılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte boss savaşlarına katılabilir ve devasa canavarlara karşı dövüşebilirsiniz.
Henüz daha çıkış tarihi tam olarak bilinmese de, 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz de aksiyon RPG deneyimi yaşamak ve farklı tarzdaki karakterleri deneyimlemek istiyorsanız, BLUE PROTOCOL indirebilirsiniz.
BLUE PROTOCOL Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10(64-bit)
- İşlemci: Intel® Core™i3-4340 veya AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® Geforce® GTX660（2GB) veya AMD Radeon™ R7 370（2GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Oynamak için internet bağlantısı gereklidir, oyun içi satın alımlar sunar. Bu oyunun sistem gereksinimleri zamanla değişebilir.