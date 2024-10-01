Bomber Friends APK, ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Harita üzerinde bombalar yerleştirin, rakipleri patlatın ve arenada kalan son kişi olmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Bomber Friends APK'da, rakip oyuncuları patlatın ve maçta hayatta kalan son kişi olmaya çalışın. Bomber Friends oyununun iki farklı oyun modu bulunmaktadır. Sadece çok oyunculu değil, aynı zamanda tek oyunculu bir şekilde de mücadele edebilirsiniz.

Tek oyunculu modda orklara karşı savaşın ve köyünüzü korumaya çalışın. Rehin alınan bombacı arkadaşlarınızı kurtarmak için haritadaki güçlendirmelerden yararlanabilirsiniz.

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Çevrimiçi arenada yarışın ve büyük bombalara sahip olmak için farklı kartlar toplayın. Bomber Friends'deki kartlar, daha büyük patlayan bombalar üretmenize olanak tanır ve size özel bombalar verir. Hava saldırısı, nükleer bombalar ve aklınıza ne geliyorsa kartları toplayarak yeni silahlar elde edebilirsiniz.

2- 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Bomber Friends APK'da, ister arkadaşlarınıza karşı isterseniz de rastgele rakiplere karşı savaşın.

Siz de Bomber Friends APK indirerek, Android cihazlarınızda farklı oyun modlarında rakipleri bombalayabilir ve madalyalar kazanabilirsiniz. Arenalarda yarışları kazanın, yeni madalyalara sahip olun ve yüksek liglere tırmanın!