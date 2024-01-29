Arkadaşlarınızla kıyasıya mücadele edebileceğiniz Bopl Battle'da, yetenek ve silahlarınızı kullanarak hayatta kalan son slime olmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zapray Games tarafından yayınlanan Bopl Battle, Türkçe de dahil olmak üzere 14 dil destekleyen çevrimiçi bir slime savaşı oyunudur. Oyunda, yetenek ve silah gibi çeşitli yollarla arkadaşlarınızla savaşabilir ve sona kalan slime oyunu kazanır. Aslında hem basit hem de eğlenceli bir tasarıma sahip olan Bopl Battle, görsel açıdan da oldukça zengin bir oyundur. Arkadaşlarınızla birlikte çeşitli haritalara giriş yapın ve mücadeleye hız kesmeden devam edin.

Bopl Battle oyununda, arkadaşlarınızı ezmek için kullanabileceğiniz çeşitli birçok yol vardır. Platformu istediğiniz gibi hareket ettirebilir, roket takarak diğer slime arkadaşlarınızı uçurabilir veya ortalığı yakarak dumanla kaplayabilirsiniz. Seçim size kalmış.

Ayrıca Kara delik oluşturarak, arkadaşlarınızı içine hapsedebilirsiniz. Tüm bunların dışında kullanabileceğiniz çokça el bombası, ok ve daha birçok savaş malzemesi de mevcuttur. Dilediğiniz yetenek ve silahları kullanarak kombolar oluşturun ve arkadaşlarınızı ezin.

Bopl Battle İndir

Bu oyunu tek başınıza oynamanız mümkün değildir. Neden mi? Çünkü bu oyunda bir bot sistemi bulunmuyor. Sadece arkadaşlarınızla bağlanarak Bople Battle'ı deneyimleyebilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra tek bir bilgisayardan da iki kişi olarak oynamak mümkündür.

Arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz bir oyun arıyorsanız, Bopl Battle indirerek bu boşluğu kolayca doldurabilirsiniz. İçerisindeki aksiyon ve eğlence yapısı, tam da doğru orantılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayede, hem eğlenip hem de mücadele etmek oyunculara büyük bir keyif veriyor diyebiliriz.

Bopl Battle Sistem Gereksinimleri