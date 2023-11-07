Brawlhalla APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 933 MB
- Üretici UbiSoft Entertainment
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İçerisinde 50'den fazla karakter bulunan platform dövüş oyunu Brawlhalla APK'da, arkadaşlarınızla veya tek başınıza diğer oyunculara karşı savaş verin.
80 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Brawlhalla APK, akıllı telefonunuzda oynayabileceğiniz platform dövüş oyunudur. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz Brawlhalla'da, arkadaşlarınızla birlikte sıraya girin ve zafer için savaşın. 50'den fazla karakteri içerisinde barındıran bu oyunda, her karakterin farklı özellikleri ve farklı bir yapısı bulunuyor. Kendinize en yakışan ve en sevdiğiniz karakteri seçerek mücadele etmeye başlayabilirsiniz.
Çevrimiçi bir şekilde 1v1 ve 2v2 maç sırasına girebilirsiniz. Oynadığınız maçlarda seviyenizi yükselterek gitgide üst sıralara tırmanın ve en iyi oyuncularla oynama şansını yakalayın.
Brawlhalla APK İndir
Brawlhalla APK içerisinde, sadece normal dövüşebileceğiniz mod haricinde birçok mod bulunuyor. Brawlball, Bombsketball, Capture the Flag, Kung-Foot ve daha birçok eğlenceli parti oyun modlu ile keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda platform dövüş oyunu oynamak istiyorsanız, Brawlhalla APK indirin ve diğer oyunculara karşı mücadele verin.
Oyunlara girmeden önce eğitim alabilir ve karakterlerin özelliklerini deneyimleyebilirsiniz. Eğitim odasında kombinasyonları, vuruşları ve ayrıntılı özellikleri deneyin. Karakterlerde ve oyun kontrollerinde iyi bir seviyeye geldiyseniz, artık dereceli maçlara girebilir ve sıralamada üst sıralara tırmanabilirsiniz.
Brawlhalla Özellikleri
- Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oyuncularla mücadele verin.
- 50'den fazla benzersiz karakterden birini seçerek dövüşmeye başlayın.
- Birçok oyun modunda katılın ve eğlenceli bir deneyim yaşayın.
- Eğitim odasında yeni karakterleri veya oyun kontrollerinizi geliştirin.
- Ücretsiz bir şekilde indirin ve sıralamada en üst sıralara kadar tırmanın.