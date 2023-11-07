İçerisinde 50'den fazla karakter bulunan platform dövüş oyunu Brawlhalla APK'da, arkadaşlarınızla veya tek başınıza diğer oyunculara karşı savaş verin.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

80 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Brawlhalla APK, akıllı telefonunuzda oynayabileceğiniz platform dövüş oyunudur. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz Brawlhalla'da, arkadaşlarınızla birlikte sıraya girin ve zafer için savaşın. 50'den fazla karakteri içerisinde barındıran bu oyunda, her karakterin farklı özellikleri ve farklı bir yapısı bulunuyor. Kendinize en yakışan ve en sevdiğiniz karakteri seçerek mücadele etmeye başlayabilirsiniz.

Çevrimiçi bir şekilde 1v1 ve 2v2 maç sırasına girebilirsiniz. Oynadığınız maçlarda seviyenizi yükselterek gitgide üst sıralara tırmanın ve en iyi oyuncularla oynama şansını yakalayın.

Brawlhalla APK İndir

Brawlhalla APK içerisinde, sadece normal dövüşebileceğiniz mod haricinde birçok mod bulunuyor. Brawlball, Bombsketball, Capture the Flag, Kung-Foot ve daha birçok eğlenceli parti oyun modlu ile keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda platform dövüş oyunu oynamak istiyorsanız, Brawlhalla APK indirin ve diğer oyunculara karşı mücadele verin.

Oyunlara girmeden önce eğitim alabilir ve karakterlerin özelliklerini deneyimleyebilirsiniz. Eğitim odasında kombinasyonları, vuruşları ve ayrıntılı özellikleri deneyin. Karakterlerde ve oyun kontrollerinde iyi bir seviyeye geldiyseniz, artık dereceli maçlara girebilir ve sıralamada üst sıralara tırmanabilirsiniz.

Brawlhalla Özellikleri