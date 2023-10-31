Buried'de, nasıl geldiğinizi hiçbir şekilde bilmediğiniz bu korkunç tabuttan bulmacaları çözerek kurtulun ve sizi korkutmaya çalışan yaratıklara karşı mücadele verin.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Buried'de, gözlerinizi açtığınız an kendinizi bir tabutun içine kapatılmış olarak buluyorsunuz. Oksijeniniz yavaşça bitiyor ve bu tabuttan çıkmak zorundasınız. Nasıl geldiğinizi hatırlamadığınız bu daracık yerden bir çıkış yolu bulmalı ve sizi korkutmaya çalışan yaratıklara karşı mücadele etmelisiniz.

Elinizde sadece bir telefonunuz ve aydınlatma için de bir çakmak ateşi bulunuyor. Tabuttaki bulmacaları en hızlı şekilde çözüp, gün yüzüne çıkmalısınız. Elinizdeki telefonun pili az ve çok dengeli bir şekilde kullanmak zorundasınız. İçerisinde bulunduğunuz tabutun bazı yerlerinde çeşitli öğerler bulunuyor ve tabutu arayarak bunlara erişebilirsiniz. Bulduğunuz öğeleri kaçmak için kullanın ve her zaman düşük stres seviyesinde olun.

Tabutun içinde hayatta kalmanız için pil gücünüzü, kalan son sıvı gıdayı ve oksijeni doğru kullanmak zorundasınız. 30 dakikalık kısa bir oyun deneyimi sunan Buried'de, bulmacaları çözün ve nasıl geldiğinizi bilmediğiniz o tabuttan çıkın.

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Oyunda düşük bir stres seviyesinde olmalısınız. Aksi takdirde paniğe kapılarak oksijeninizin bitmesine ve hızla kendi ölümünüze yol açacaksınız. Siz de bulmacaları çözmek ve tabuttan çıkmak istiyorsanız, Buried indirebilirsiniz.

Buried Sistem Gereksinimleri