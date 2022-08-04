Call of Antia: Match 3 RPG APK ile büyülü bir dünyayı keşfedeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Design Island, Z Day, Misty Continent gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan FunPlus International AG, yeni oyunu Call of Antia: Match 3 RPG APK'yı duyurdu. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım mobil rol oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular fantastik içerikleri deneyimleyecek ve oyun içerisinde hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü sahneler ile karşılaşacaklar. Yepyeni 3'lü eşleştirme oyunu olarak adından söz ettiren Call of Antia: Match 3 RPG APK'da sürükleyici taktiksel savaşlar da yer alıyor. Sürükleyici ve taktiksel savaşlar ile oyunculara 80'den fazla farklı kahramanı da deneyimeleme fırsatı veren oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.

Call of Antia: Match 3 RPG APK Özellikler

Çeşitli 3'lü bulmacalar,

80'den fazla farklı efsanevi kahraman,

Seviye yükseltme ve yetenek geliştirme,

Kadim ejderhalar,

Çeşitli benzersiz düşmanlar,

Devasa bir hazine çantası,

Gerçek zamanlı 1v1 savaşlar,

Farklı oynanış modları,

Küresel anlamda oyuncuları bir araya getiren Call of Antia: Match 3 RPG APK, aksiyon yüklü savaşlara ev sahipliği yapıyor. Gerçek zamanlı olarak 1v1 olarak oynanabilen yapımda oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve daha etkili bir hale getirebileceksiniz. Oyuncular savaşlar sonrasında dostlar edinebilecek ve oyun içerisinde yardımlaşabilecekler. Büyülere, savaşlara ve ejderhalarla dolu bir evrene ev sahipliği yapan oyun kendine has kısa bir eğitime de sahip. Oyunu ilk defa açan oyuncular için özel olarak geliştirilen eğitim modunda çeşitli yan görevler yapabilecekler. 80'den fazla efsanevi karakteri deneyimleyecek olan oyuncular gizemli destanları da ortaya çıkarmak için mücadele edecekler.

Call of Antia: Match 3 RPG APK İndir

Yepyeni içerikleri ve rengarenk atmosferi ile 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Call of Antia: Match 3 RPG APK başarılı gidişatına devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak oyuncuları bir araya getiren yapım, ülkemizden de oyunculara sahip. Google Play üzerinde yükselişine devam eden yapım, oyuncu kitlesini de artırıyor.