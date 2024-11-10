Canavar rolünü üstlendiğiniz Carrion APK'da, karşınıza çıkan insanları öldürün ve hapis tutulduğunuz yerden kaçmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 56 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Carrion APK, tersine korku oyunu olarak adlandırabileceğimiz sürükleyici bir Android oyundur. Bu oyunda korkan taraf değil, korkutan taraftasınız. Kökeni ve nasıl dünyaya geldiği bilinmeyen bir yaratık olarak oyuna başlıyorsunuz. Sizi demir parmaklıklar ardında tutan insanları alt edin ve özgürlüğünüzü kazanmaya çalışın.

Kırmızı ve kolları her yöne uzanan bir yaratık olduğunuzu unutmayın. Her yere rahatlıkla hareket edebilir ve düşmanlara hızlıca saldırabilirsiniz. Carrion oyununda ne kadar fazla kişiyi öldürürseniz, aynı orantıda büyüyüp gelişiyorsunuz.

Canavara dönüşün, korkunç güçlerin kilidini açın ve giderek gelişin. Yol boyunca çeşitli kilitleri açacak ve tekrardan bir seviyeyle karşılaşacaksınız. Her yerde bulunan görevli insanlar, size ateş edebilir ve öldürmeye çalışabilir. Onlardan kaçarak öldürmeye ve büyümeye çalışın.

Carrion APK İndir

Carrion APK, intikam yolunuzda sizlere çeşitli yetenekler sunuyor. Hapis tutulduğunuz yerde ilerledikçe kilidini açabileceğiniz bu yetenekler, karakterinizi daha ölümcül bir yaratığa çeviriyor.

Tüm bunların yanı sıra Carrion, oyunculara sadece aksiyon deneyimi sunmuyor. Çeşitli alanlarda bulmacalarla karşılaşabilir ve çözmek için defalarca ulaşabilirsiniz. Oyundaki bulmacalar, hem sürdürülebilirliği artırıyor hem de devam eden aksiyonu biraz da olsa yavaşlatıyor diyebiliriz.

Piksel grafikleri, hızlı tempolu oynanışı ve sürdürülebilir içerikleriyle karşımıza çıkan Carrion APK'yı indirerek, siz de eğlenceli bir aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz.