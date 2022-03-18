CCSoft+ APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,516
- DOSYA BOYUTU 11.90 MB
- Üretici CC Soft
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CCSoft+ APK olarak Android telefonlara yüklenebilir. Instagram için takipçi analizi ile Instagram takibi bırakanlar ve engelleyenleri görme, toplu takip etme ve fazlası yapılabilir.
CCSoft+ APK İndir
CCSoft+, APK olarak Android telefonlara yüklenebilen Instagram için takipçi analizidir. CCSoft+, Instagram takibi bırakanlar görme, Instagram engelleyenleri görme, Instagram toplu takip etme ve takipten çıkarma gibi Instagram uygulamasının izin vermediği özellikleri sunar. Yukarıdaki CCSoft+ İndir butonuna dokunarak Instagram için en iyi takipçi analizi uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Uygulama sayesinde Instagram'da sizi takipten çıkanları, takip edenleri anında görebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Instagram takipçi analizi yapmaya yarayan CCSoft+ uygulaması günümüzde Android ve iOS platformunda kullanılıyor. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar Instagram sayfaları ile her an etkileşimde olabilecekler. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan uygulama içerisinde yorum sayılarına erişebilir, toplu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Kullanıcılar dilerlerse takip ettikleri kullanıcıların takip ettiklerini de takip edebilecekler. Özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran uygulama kitlesini genişletmeye devam ediyor.
CCSoft+, Android için en iyi Instagram takipçi analiz ve yönetim uygulaması. Instagram’da yeni takip edenleri ve takibi bırakanları görme, toplu takip etme ve takipten çıkma, engelleyenleri ve engellenen kişileri görme, toplam beğeni ve yorum sayısı öğrenme gibi Instagram’da olmayan özellikleri sunan ücretsiz bir sosyal ağ uygulaması.
Instagram uygulamasında takip ettiğiniz kişileri ve sizi takip edenlerin yanı sıra engellediğiniz hesapları görebiliyor ancak takipten çıkanları, sizi engelleyenleri göremiyorsunuz. Ayrıca toplu hesap takip etme ve takipçi silme şansına sahip değilsiniz. CCSoft+, takipçi sayısına, engelleme durumuna, gönderi yorum ve beğeni sayısına takılanlar için tasarlanmış harika bir uygulama. Birden fazla hesap desteği sunmasıyla kişisel ve iş Instagram hesabınızın takibini gerçekleştirebiliyorsunuz.
CCSoft+ Nedir?
CCSoft+ Instagram takipçi analizi uygulamasının Instagram takipçi artırma, takipçi kasma, takipçi hile arayışında olanlar için uygun bir uygulama olmadığını belirteyim.
CCSoft+ APK Özellikleri
- Sınırsız istediğiniz kadar hesabı takipten çıkarma
- Yeni takip ettiğiniz ve sizi takip eden hesapları gösterme (+geçmiş tutma)
- Takibi bırakanları gösterme ve geçmişini tutma
- Sizi bloklayanları (engelleyenleri) ve blokladığınız hesapları gösterme
- Beyaz liste oluşturma ve yönetme
- Toplam gönderi, beğeni, yorum, takip edilen ve takipçi sayısı istatistikleri (azalış/artış trendi)
- Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en çok ve az popüler içerik
- Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en sıkı ve az destekçi
- Hayalet takipçiler
CCSoft+ uygulamasını neden indirmelisiniz?
- Instagram takipçi analizi
- Instagram takipçi yönetimi
- Instagram takipten çıkanları görme
- Instagram engelleyenleri görme
- Instagram engellediklerim
- Instagram toplu takip etme
- Instagram toplu takipçi silme
- Instagram toplu takip bırakma
- Instagram toplam beğeni sayısı
- Instagram toplam beğeni öğrenme
CCSoft+ Takipçi Analizi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 500
- DOSYA BOYUTU 45.30 MB
- Üretici CC Soft
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CCSoft+ Instagram takipçi analizi uygulamasını indir, Instagram'da engelleyenleri, takipten çıkanları gör.
CCSoft+, en iyi Instagram takipçi analizi ve yönetimi uygulamalarından biri ve iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir. Instagram’da engelleyenleri ve takibi bırakanları (takipten çıkanları) görmek, toplu hesap takip etmek ve takipten çıkmak (takipçi silmek), toplam beğeni ve yorum sayısını görmek için harika bir uygulama. Çoklu hesap desteğiyle birden fazla Instagram hesabı olanlar için de uygun.
App Store’da iPhone kullanıcılarının en beğendiği Instagram takipçi analizi uygulaması CCSoft+, resmi Instagram uygulamasının eksiklerini tamamlıyor. Instagram uygulamasında takipçi ve takip edilenler dışında engellen hesaplar gösterilirken CCSoft+ uygulamasında yeni takip edenler, takibi bırakanlar, sizi engelleyenler (bloklayanlar), en çok beğeni ve yorum alan gönderileriniz ayrı ayrı listeleniyor. Ayrıca toplu olarak takipten çıkabiliyorsunuz.
CCSoft+ Özellikleri:
- Instagram takipçi analizi
- Instagram takip etmeyenler
- Instagram takipçi silme
- Instagram takip edenler
- Instagram takip edilenler
- Instagram takip edilenleri toplu silme
- Instagram engelleyenleri görme
- Instagram engellenenler
- Instagram en çok beğeni alan fotoğrafları görme
- Instagram en çok yorum alan fotoğraflar görme
- Instagram toplu takip etme
- Instagram toplu takipçi silme
- Instagram takip bırakma