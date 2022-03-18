CCSoft+ APK olarak Android telefonlara yüklenebilir. Instagram için takipçi analizi ile Instagram takibi bırakanlar ve engelleyenleri görme, toplu takip etme ve fazlası yapılabilir.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CCSoft+ APK İndir

CCSoft+, APK olarak Android telefonlara yüklenebilen Instagram için takipçi analizidir. CCSoft+, Instagram takibi bırakanlar görme, Instagram engelleyenleri görme, Instagram toplu takip etme ve takipten çıkarma gibi Instagram uygulamasının izin vermediği özellikleri sunar. Yukarıdaki CCSoft+ İndir butonuna dokunarak Instagram için en iyi takipçi analizi uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uygulama sayesinde Instagram'da sizi takipten çıkanları, takip edenleri anında görebilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Instagram takipçi analizi yapmaya yarayan CCSoft+ uygulaması günümüzde Android ve iOS platformunda kullanılıyor. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar Instagram sayfaları ile her an etkileşimde olabilecekler. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan uygulama içerisinde yorum sayılarına erişebilir, toplu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Kullanıcılar dilerlerse takip ettikleri kullanıcıların takip ettiklerini de takip edebilecekler. Özellikleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran uygulama kitlesini genişletmeye devam ediyor.

CCSoft+, Android için en iyi Instagram takipçi analiz ve yönetim uygulaması. Instagram’da yeni takip edenleri ve takibi bırakanları görme, toplu takip etme ve takipten çıkma, engelleyenleri ve engellenen kişileri görme, toplam beğeni ve yorum sayısı öğrenme gibi Instagram’da olmayan özellikleri sunan ücretsiz bir sosyal ağ uygulaması.

Instagram uygulamasında takip ettiğiniz kişileri ve sizi takip edenlerin yanı sıra engellediğiniz hesapları görebiliyor ancak takipten çıkanları, sizi engelleyenleri göremiyorsunuz. Ayrıca toplu hesap takip etme ve takipçi silme şansına sahip değilsiniz. CCSoft+, takipçi sayısına, engelleme durumuna, gönderi yorum ve beğeni sayısına takılanlar için tasarlanmış harika bir uygulama. Birden fazla hesap desteği sunmasıyla kişisel ve iş Instagram hesabınızın takibini gerçekleştirebiliyorsunuz.

CCSoft+ Nedir?

CCSoft+ Instagram takipçi analizi uygulamasının Instagram takipçi artırma, takipçi kasma, takipçi hile arayışında olanlar için uygun bir uygulama olmadığını belirteyim.

CCSoft+ APK Özellikleri

Sınırsız istediğiniz kadar hesabı takipten çıkarma

Yeni takip ettiğiniz ve sizi takip eden hesapları gösterme (+geçmiş tutma)

Takibi bırakanları gösterme ve geçmişini tutma

Sizi bloklayanları (engelleyenleri) ve blokladığınız hesapları gösterme

Beyaz liste oluşturma ve yönetme

Toplam gönderi, beğeni, yorum, takip edilen ve takipçi sayısı istatistikleri (azalış/artış trendi)

Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en çok ve az popüler içerik

Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en sıkı ve az destekçi

Hayalet takipçiler

CCSoft+ uygulamasını neden indirmelisiniz?