Chamet APK, ister tek ister diğer insanlarla canlı yayın yapabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve 150'den fazla ülkede bulunan Chamet APK, rastgele insanlarla sohbet edebileceğiniz bir canlı yayın uygulamasıdır. İster yayın açın, ister yayınlara katılarak diğer insanlarla gerçek zamanlı sohbet edin. Seveceğiniz her türlü içeriği bulabilir, çeşitli yayıncıları takip edebilir ve yayınlarından anında haberdar olabilirsiniz.

Gerçek bağlantılar kurmak, canlı görüntülü sohbetlere katılmak ve dünyanın dört bir yanındaki rastgele insanlarla sohbet etmek için mükemmel bir uygulama olan Chamet - Canlı Video Sohbet, içerisinde canlı sohbet odalarını da barındırmaktadır.

İsterseniz 9 kişiye kadar canlı sohbet odaları oluşturabilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Chamet'in "Tanış" özelliği ile birlikte, yakınınızdaki insanları keşfedebilir ve sohbet kurabilirsiniz.

Chamet APK İndir

Her türlü özelliği kullanıcılara sunan bu sosyal medya uygulamasında, özel anlarınızı fotoğraf olarak paylaşabilir veya paylaşılmış olan fotoğraflara etkileşimde bulunabilirsiniz. Yorum yapın, beğenin veya tekrardan paylaşın!

Siz de Chamet APK indirerek canlı yayın yapabilir, grup sohbetleri oluşturabilir ve arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz.

Chamet - Canlı Video Sohbet Uygulaması Özellikleri