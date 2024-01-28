Zengin bir hikayeye sahip olan Chronique des Silencieux oyununda, dedektiflik görevini üstlenin ve tüm olayları çözün!

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chronique des Silencieux, Pierre Feuille Studio tarafından tasarlanan tek oyunculu bir dedektiflik oyunudur. Güney Fransa’da geçen olay örgüsünde Catherine adlı kadın, tarih profesörü yaşlı babasının sırlarını ortaya çıkarmak için sizi dedektif olarak tutmuştur. Oyunda belgeleri incelemeniz, sorgular yapmanız ve gerçek bir dedektif gibi son derece sıkı çalışmanız gerekiyor.

Chronique des Silencieux, zekanızı kullanmanızı gerektiren son derece sürükleyici bir dedektiflik oyunudur ve burada herkesten şüphelenmeniz gerekebilir. Kim bilir, sizi dedektif olarak tutan Catherine’den bile!

Bütün aile belgelerini inceleyin, tanıkları dikkatlice yargılayın ve şunu unutmayın ki; herkes yalan söylüyor olabilir. Victor Dousvalon'un davası son derece hassas bir dava ve size emanet edildi. Herkesten hayatını saklayan bu yaşlı profesörün sırlarını ortaya çıkarabilecek misiniz, yoksa onlarca ipucu arasında yığılıp kalacak mısınız? her şey size bağlı.

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Oyun henüz piyasaya sürülmese de, 29 Ocak 2024 tarihinde oyuncularla buluşması bekleniyor. Eğer bu oyunu erkenden deneyimlemek istiyorsanız, demo sürümünü indirerek oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Chronique des Silencieux Sistem Gereksinimleri