PES 2013 (Pro Evolution Soccer 2013), sağlam futbol oyunları arasında. PES 2013 Türkçe spiker yaması ile birlikte şimdi oynayın!

Emircan Erdoğan - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pro Evolution Soccer 2013 kısaca PES 2013, sağlam futbol oyunları arasında, bir popülerliğe sahip olan ve futbolseverlerin oynamaktan en keyif aldığı oyunlar arasında bulunuyor. Daima FIFA ile karşılaştırılan PES serisi, sahip olduğu dinamikler ve yetersiz yapay zekası yüzünden rakibinin gölgesinde kalıyor ve istenen başarıyı getiremiyordu. Peki 2013 versiyonu ile PES, FIFA'dan daha mı iyi bir hale geldi yoksa ikinci sıranın müdavimi olmaya devam mı edecek? Hemen PES 2013 demo indirin, (PES 2013 full sürüm artık Steam üzerinden indirilememektedir.) efsane futbol oyununda yerinizi alın!

PES 2013 İndir

Konami tarafından tasarlanan PES serisinin 2012-2013 sezonunu kapsayan bu oyun 18 Nisan 2012'de duyuruldu ve 24 Nisan 2012'de de yayınlanan bir tanıtım videosuyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Duyurulmasından sonra çok uzun bir ara vermeden, sadece üç ay sonra, 25 Temmuz 2012 tarihinde de oyuncularla buluşan PES 2013'ün kapak yıldızlığı rolünü ise Christiano Ronaldo üstleniyordu. PES 2013 birçok bakımdan benzersiz bir oyun. Geliştirilen görseller, kontrol mekanizması ve ses efektleri oyunun gerçekçi atmosferini hiç olmadığı kadar üst seviyelere taşıyor. Sadece görsellerle ve ses efektleriyle kalmayan bu gerçekçilik, oyuncuların verdikleri tepkilerle de zenginleştirilmiş. Özellikle defans ve kalecilerin tepkileri üzerinde epey çalışıldığını görüyoruz.

Özensiz tasarımlara sahip futbol oyunlarında özellikle kaleciler ve defans oyuncuları zaman zaman saçma ve tuhaf hareketler sergileyebiliyorlar. Oyunun defansif ayağında boy gösteren bu oyuncuların hareketleri ve topa müdahale ediş biçimleri, oyunun genel kalitesini bozmamak adına son derece akıcı ve sorunsuz olmak mecburiyetinde. Konami, PES 2013'de bu konu üzerinde epey çalışmışa benziyor çünkü tüm tepkiler son derece gerçekçi bir akışa sahip.

Oyunda yer verilen yapay zeka, geride bırakılan versiyonlara göre epey yol katetmişe benziyor. Oyuncular topla buluştuklarında, çevrelerinde bulunan takım arkadaşları boşa çıkarak ondan pas bekliyorlar ve bu esnada rakip oyuncuları elimine etmek amacıyla stratejik hamleler yapıyorlar.

Pro Evolution Soccer 2013'e getirilen en önemli özelliklerden bir tanesi de pasları ve şutları tamamen manuel olarak kontrol edebilmemize imkan sağlayan kontrol mekanizması. Önceki PES versiyonlarında ne yazık ki bunların birçoğu otomatik olarak gerçekleştiriliyor ve oyunculara çok fazla bir kontrol imkanı verilmiyordu. Şimdi ise oyuncular topun şiddetine dahi kendi karar verebiliyor, tek bir tuşa basarak istedikleri oyuncunun kontrolünü üstlenebiliyor ve topu diledikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Konami bu kontrol mekanizmasına PES Full Control (PES Tam Kontrol) adını veriyor.

Oyuncuların topu karşılama dinamikleri de geliştirmeye tabi tutulan detaylar arasında. Artık gelen topu direkt olarak ayağımıza almak yerine hafifçe havalandırarak defans oyuncusunu geçebiliyor veya anında takım arkadaşımıza yönlendirebiliyoruz. Burada oyunculara mükemmel bir serbestlik sunuluyor.

Dribling denilen yani oyuncuların top sürme kabiliyetleri disiplininde de epey bir geliştirme yapılmış. Top sürme esnasında oyunculara farklı hareketler yaptırabiliyor ve rakiplerimizi özel çalımlar ile geçebiliyoruz. Burada dikkatimizi çeken özel bir durum var. Kontrolümüzde yıldız bir oyuncu varsa çalım atarken o oyuncuya has hareketler gerçekleştirebiliyoruz. Açıkçası bu tarz detaylar oyunculara daha özel ve benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Geçmişte karşımıza çıkan PES oyunları kalite ve oyun dinamiği olarak FIFA'ların birkaç tık gerisinde olarak kabul ediliyordu. Fakat PES 2013'te tüm bu eksikler giderilerek ortaya son derece rafine ve akıcı bir oyun deneyimi çıkartılmış.Geliştirmelerin en yoğun hissedildiği disiplinlerden birisi de taktik ekranı. İtiraf etmek gerekirse FIFA'da gördüğümüz taktik ekranından çok daha kapsamlı görünüyor. Elbette bu denli kapsamlı olmasının kaçınılmaz bir getirisi var. Eğer taktiklere yeterince zaman ayırmazsak sahadan hüsranla ayrılabiliyoruz. Üstelik yıldızlarla dolu bir takım seçmiş olsak bile! Bu sebeple takımımızın genel oynayış mantığına göre taktiklerimizi ayarlamalı ve oyuncularımızı verimli bir şekilde kullanmalıyız.

Şimdi de biraz hakemlere değinelim. Eski versiyonlardaki vurdumduymaz hakemler bu oyunda karşımıza çıkmıyorlar. Yapılan faul hareketin yanından sanki sahilde koşuya çıkmışçasına geçip giden veya oyuncunun kılına dahi değsek kırmızı kart gösteren hakemler kaliteyi ciddi miktarda düşürüyordu. PES 2013'te ise geliştirilen yapay zekadan hakemler de paylarını almışlar. Elbette hala mükemmel değiller fakat önceki versiyonlara göre epey yol katetmişler. Anlaşılan o ki Konami'nin bu konuda daha çok çaba sarfetmesi gerekiyor.

Oyuncuların burada soracakları en önemli soru 'PES mi FIFA mı?' olacaktır. Açıkçası sıkı FIFA hayranlarının PES'e geçmek için çok fazla sebebi yok zira PES'te sunulan yeniliklerin birçoğu zaten FIFA'da uzun süredir bulunuyor. Fakat FIFA'ya geçmek isteyen PES oyuncuları bu yeniliklerden sonra kesinlikle sadakatlerini sürdüreceklerdir.

PES 2013 Türkçe Spiker İndir

PES 2013 Türkçe spiker arayanlar için indirme linki de Tamindirde! PES 2013 Türkçe Spiker V5 ile seslendirmelerin yüzde 98'sinin tamamlandı ve oyun isimleri ve takımların seslendirmeleri eksiksiz. Orijinal ve diğer tüm PES 2013 oyunlarında sorunsuz olarak çalıştırabileceğiniz Türkçe Spiker yaması oyuna herhangi bir şekilde zarar vermez veya bozmaz. Türkçe Spiker kullanarak oyun içerisinde kendi oluşturacağınız oyunculara da spiker isim seslendirmesi atayabilir veya oyunun orijinalindeki seslendirmeleri kullanabilirsiniz. Türkçe Spiker V5 ile gelen yenilikler arasında;

Yeni oyuncu replikleri eklendi.

200'den fazla oyuncu ismi seslendirildi.

Premier Lig'de ismi seslendirilmemiş oyuncu kalmadı.

Bazı hatalı isimler düzeltildi.

exTReme 13'e özel bazı Türk stadyum isimleri çıkartıldı.

Mevlüt Erdinç isim seslendirmeleri yapıldı.

Spikerin teknik direktörlerle ilgili kurduğu cümleler güncellendi.

Bazı isim telaffuzları düzeltildi.

Peki, PES 2013 Türkçe Spiker kurulumu nasıl yapılıyor? PES 2013 Türkçe Spiker indirdikten sonra kurulum oldukça kolay. İndirdiğiniz dosyanın içerisinden çıkan kurulum.exe'ye tıkladığınızda PES 2013 Türkçe Spiker kurulumu otomatik olarak başlayacaktır. Artık maçları Türkçe spikerlerin anlatımıyla oynayabilirsiniz.

PES 2013 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP , Windows Vista veya Windows 7

Windows XP , Windows Vista veya Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya eş değerde çift çekirdekli AMD işlemci

Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya eş değerde çift çekirdekli AMD işlemci Bellek: 1 GB (xp) / en az 2 GB (windows 7 ve üzeri)

1 GB (xp) / en az 2 GB (windows 7 ve üzeri) Depolama 5 GB olarak boş alan

5 GB olarak boş alan Ekran Kartı: Nvidia Geforce 6300 / ATI Radeon x1200 / Intel HD graphics 3000

Nvidia Geforce 6300 / ATI Radeon x1200 / Intel HD graphics 3000 DirectX: Dx 9