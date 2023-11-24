Düşük sistem gereksinimlerine sahip Combat Master'da, arkadaşlarınızla beraber hızlı bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla hızlı ve aksiyon dolu savaşlara girebileceğiniz Combat Master, düşük sisteme sahip oyuncular dahil tüm oyunculara AAA deneyimi sunuyor. Oyunun mobil tabanlı olması nedeniyle, neredeyse her PC'de açabilir ve sorun çekmeden oynayabilirsiniz.

Oyunun grafikleri bu denli düşük sistem isteyen yapımlara göre tatmin edicidir. Mekaniklere ve oynanışa gelecek olursak; eğer Warzone oynadıysanız çok benzer bir mekanikle karşı karşıya kalacaksınız. Çatışmaları, silahların yapısı, modlar ve daha fazla birçok şeyde Call of Duty havası alabilirsiniz.

Combat Master İndir

Öncelikle oyunda basit bir rütbe sistemi bulunuyor ve rütbenize göre oyuncularla eşleştiriliyorsunuz. Rütbe atlamanız sadece iyi oyuncularla oynamanıza olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda silah güçlendirmelerinizi de yapabiliyorsunuz. Oyun modlarında kendi envanterinizde bulunan silahlarla oynayacaksınız. Bu nedenle seviye atlamalı veya oyun içi satın alım yaparak yeni silahlar ve silah güçlendirmeleri almalısınız.

Combat Master'da oynayabileceğiniz çeşitli modlar bulunuyor. Ölüm maçı, takımlı maçlar, özel oyunlar ve klasikleşmiş seçeneklerin haricinde, Demon Slayer modunda canavar olarak keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Siz de ücretsiz bir şekilde Combat Master indirerek, düşük sisteme sahip olsanız bile mükemmel bir FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Combat Master Sistem Gereksinimleri