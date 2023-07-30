Kayıp karınızı bulma umudu ile yola koyulduğunuz Concluse 2'de, korkunç yaratıklarla savaşıp karınızı kurtarmalısınız.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Concluse 2, ilk oyundan hemen sonra geçen hikayesiyle birlikte, oyunculara atmosferik bir korku oyunu sunuyor. İçerisinde dövüş bulunduran Concluse 2, bu özelliğiyle birlikte hiçbir şey yapamadığımız korku oyunlarından kendisini ayrı tutuyor. Eski tarza grafiklere sahip olan Concluse 2, ilk oyunda görülmeyen birçok mekaniğiyle geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

28 Temmuz tarihinde oyuncularla buluşan Concluse 2, düşük çözünürlüklü grafikleriyle beraber, donanım açısından az performanslı bilgisayarlarda açılacak şekilde tasarlanmıştır. Yüzlerce bulmaca, öğe ve anahtar bulunan Concluse 2'de, korkmakla kalmayıp oyundaki bulmacaları da çözmeniz gerekecektir.

Concluse 2 İndir

Oyunun hikayesine biraz göz atacak olursak; Cehennem kasabasında karısını arayan kahramanımız Michael Benson, üç yıldır kayıp olan karısını bulmaya hiç olmadığı kadar yakındır. Geçen yılların ardından, karısı Carolyn'e ne olduğunu kimse bilmiyor. Ne olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman Concluse 2 indirin ve kayıp karınızı bulmak için kötü ruhlarla savaş verin.

15'ten fazla seslendirme sanatçısıyla, oyunu oynarken gerilerek terleyeceksiniz. Ayrıca, oyunda 40'tan fazla orijinal müzik parçası da bulunuyor. Bunlarla birlikte, tahmin edeceğiniz üzere oyun içi ara sahneler de çok iyi geçecektir.

İki saatten fazla ara sahnesiyle birlikte, sizi adeta hikayeye bağlayan Concluse 2, olay örgüsünü anlamınız adına ara sahnelerini uzun tutuyor. Concluse 2'de bulunan kötü ruhlar, 40 farklı yerde ve 70'den fazla çeşite sahiptir.

Concluse 2 Sistem Gereksinimleri