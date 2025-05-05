Corepunk
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Artificial Core
-
Corepunk, Artificial Core tarafından geliştirilen ve yayınlanan, izometrik bakış açısına sahip bir MMORPG'dir. Oyun, MOBA tarzı savaş mekanikleri ile klasik MMORPG öğelerini birleştirerek oyunculara benzersiz bir deneyim sunar.
Corepunk'in erken erişim sürümü, oyunculara geniş bir açık dünya, çeşitli görevler ve zengin bir karakter geliştirme sistemi sunmaktadır. Oyuncular farklı sınıflar arasından seçim yaparak kendi oyun tarzlarına uygun karakterler oluşturabilirler. Ayrıca oyun içi ekonomi ve zanaatkarlık sistemleriyle derinlemesine bir deneyim yaşanabilir.
Oyun buy-to-play modelini benimsemiştir. Yani oyunu oynamak için satın almanız gerekmektedir ancak oyun içi mağazada sadece kozmetik ürünler ve savaş biletleri bulunmaktadır .Oyunculara avantaj sağlayacak güçlendiriciler satılmamaktadır.
Corepunk, oyunculara karanlık bir bilim kurgu dünyasında geçen sürükleyici bir macera sunar. Detaylı grafikler, dinamik hava koşulları ve gece-gündüz döngüsü ile oyun dünyası canlı ve gerçekçi bir atmosfer yaratır.
Corepunk İndir
Eğer siz de farklı bir MMORPG deneyimi arıyorsanız hemen Corepunk indirin ve yepyeni bir maceraya yelken açın.
Corepunk Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı