Corepunk, Artificial Core tarafından geliştirilen ve yayınlanan, izometrik bakış açısına sahip bir MMORPG'dir. Oyun, MOBA tarzı savaş mekanikleri ile klasik MMORPG öğelerini birleştirerek oyunculara benzersiz bir deneyim sunar.

Kemal Tavus - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Corepunk'in erken erişim sürümü, oyunculara geniş bir açık dünya, çeşitli görevler ve zengin bir karakter geliştirme sistemi sunmaktadır. Oyuncular farklı sınıflar arasından seçim yaparak kendi oyun tarzlarına uygun karakterler oluşturabilirler. Ayrıca oyun içi ekonomi ve zanaatkarlık sistemleriyle derinlemesine bir deneyim yaşanabilir.

Oyun buy-to-play modelini benimsemiştir. Yani oyunu oynamak için satın almanız gerekmektedir ancak oyun içi mağazada sadece kozmetik ürünler ve savaş biletleri bulunmaktadır .Oyunculara avantaj sağlayacak güçlendiriciler satılmamaktadır.

Corepunk, oyunculara karanlık bir bilim kurgu dünyasında geçen sürükleyici bir macera sunar. Detaylı grafikler, dinamik hava koşulları ve gece-gündüz döngüsü ile oyun dünyası canlı ve gerçekçi bir atmosfer yaratır.

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Eğer siz de farklı bir MMORPG deneyimi arıyorsanız hemen Corepunk indirin ve yepyeni bir maceraya yelken açın.

Corepunk Sistem Gereksinimleri