Counter Attack APK, Counter Strike benzeri mobil oyunlar arasında. CS Go benzeri oyun arayan Android telefon kullanıcılarına öneririz.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Counter Attack APK, Cs Go benzeri mobil oyunlara en güzel örneklerden biri. Android telefonunuzda FPS shooter oyunları oynamayı seviyor ve Counter Strike benzeri oyun arıyorsanız, grafikleri ve oynanışıyla orijinal oyunu aratmayan bu yapıma bir şans vermelisiniz.

Multiplayer FPS oyunu Türkçe olarak çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyununda bombayı etkisiz hale getirme, ölüm maçı, silah oyunu ve daha birçok farklı oyun modu bulunuyor.

Counter Attack APK İndir

Counter Attack APK, Counter Strike benzeri mobil oyunlar arasında bence en iyi grafiklere sahip olanı. Tek maça maksimum 10 kişi girebiliyor. 8 farklı harita seçeneği var. Az önce de söylediğim gibi bombayı etkisiz hale getirme, takımlı mücadele, sadece bıçakla, arena gibi çeşitli modlar mevcut. Online dünya genelinde rastgele eşleşeceğiniz oyuncularla oynayabildiğiniz gibi sadece arkadaşlarınızın girebileceği özel oyunlar da kurabiliyorsunuz.

Kontrolleri oyuncunun kendisine bırakan online FPS oyunu, 300’den fazla inanılmaz silah ve ek görünüm sunuyor. Nişancı yeteneğinizi göstermeniz için AK47, M4A1, Desert Eagle, Magnum, Sniper silahı, Molotof kokteyl gibi zengin silah ve cephanelik sizi bekliyor.

En iyi ücretsiz FPS oyunlarından Counter Attack, birbirinin aynısı olmayan birkaç harita, düzinelerce silah ve silahlar için özelleştirme, farklı oyun modlarıyla mutlaka denenmesi gereken bir oyun. 2022’nin en iyi grafiklere sahip FPS oyunu olabilir mi? tartışılır ancak mobilde resmi olarak bulunmayan Counter Strike’a oynanış yönünden en çok benzeyen yapım olduğu açık.

İnternet bağlantınız yok mu? Botlara karşı oynayabilirsiniz. Yapay zekayla ne kadar çok maç yaparsanız becerilerinizi o kadar geliştirirsiniz. İnternetsiz oynamaktan sıkıldığınızda multiplayer modda gerçek oyuncular sizinle kapışmak için bekliyor. Sonunda ödüller getirdiğinden günlük görevlere de girmenizi tavsiye ederim. Ödül demişken oyunda seviye atlama sistemi mevcut; maçları kazandığınızda sadece puan almıyor, seviyeniz de yükseliyor.