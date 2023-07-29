Netflix dizisi Squid Game'den esinlenen Crab Game, çeşitli oyun modlarıyla birlikte oyuncular arasındaki rekabeti arttırıyor.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crab Game, Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den esinlenen yapısıyla birlikte, çok oyunculu modda arkadaşlarınızla keyif alacağınız bir oyun olmuş. 35 kişiye kadar oynanabilmesiyle, içerisinde bulunan oyunlara adeta mücadeleci bir hava katıyor. Birçok oyun bulunan Crab Game'de, popüler dizinin en iyi oyunları seçilmiş şekilde oyunculara sunuluyor.

Oyunların hepsi basit ve son derece rekabet içeriyor. Hatta Crab Game oynarken, oyunculara küçük çaplı şakalar ve onlara hasar vurmak adına şiddet gösterebilirsiniz. Her sistemde çalışabilecek bu oyun, hem grafikleriyle hem de depolama alanıyla beraber, düşük sistemli oyunculara hiç sorun yaşatmayacaktır.

Crab Game İndir

Tamamen ücretsiz olan Crab Game'de, pek çok çeşitli harita ve oyun bulunuyor. Bitiş çizgisine ulaşmak adına diğer oyuncularla kıyasıya mücadele vereceğiniz bu oyunda, bazen onları yenmek için sürenin dolmasını da bekleyeceksiniz. İçerisinde parkurlu oyun modları bulunduran Crab Game, mekaniksel anlamda da oyuncuya zevk veriyor.

Ayrıca, arkadaşlarınızla birlikte bir özel oda kurabilirsiniz. En çok keyif alacağınız dakikalar da o anlar olacak çünkü, oyunun büyük gruplarla oynanmasının daha ilginç olduğunu belirtmekte fayda var. Siz de arkadaşlarınızla Netflix'in popüler dizisi Squid Game'i yaşamak istiyorsanız, Crab Game indirin ve birinci olmak için rakiplerinizi eleyin.

Crab Game Sistem Gereksinimleri