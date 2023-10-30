Mafya adamlarının arkasında bıraktıkları pislikleri temizlediğiniz Crime Scene Cleaner oyununda, tüm suç unsurlarını ortadan kaldırın.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mafyanın bulaştığı pis işlere alet oldunuz ve artık sonsuza dek onlarla çalışmalısınız. Crime Scene Cleaner oyununda, mafya adamlarının arkasında bıraktığı suç mahalini temizlemelisiniz. Bu zorlu görevde tek yapmanız gereken etrafı toplamak ve temizlemek olacaktır. Polislerin göreceği en ufak şeyi bile temizleyip ortadan kaldırmalısınız. Polisleri zekanızla alt edin ve sonraki göreve hazırlanın.

Kızınızın hastane masraflarını karşılamak için bundan başka yapacak işiniz yok. Bu nedenle lazım olan ekipmanları alarak patronunuzun aramasını bekleyin. Paspasınızı, süngerinizi ve lazım olan tüm temizlik aletlerini alarak suç mahaline gidin. Envanterinizin dolu olduğundan emin olun. Sadece etrafı silmekle kalmayın, bir de kan kokularını ortadan kaldırın.

Crime Scene Cleaner İndir

En ufak pisliği bile temizleyin ve suç unsurlarını ortadan kaldırın. Siz de bu aksiyon dolu suç mahalini temizlemek istiyorsanız Crime Scene Cleaner indirerek, mafya adamlarıyla birlikte çalışabilirsiniz.

Crime Scene Cleaner Sİstem Gereksinimleri